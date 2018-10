Luchtvaartsector wil CO2-uitstoot met 35 procent verlagen

Met dit plan is de CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart in 2030 ongeveer net zo hoog als nu.

"We krijgen nog tickettaks bovenop alle heffingen. We kunnen dat geld beter investeren in het verduurzamen van biobrandstof. Er is nu geen enkele regel die ons dat verplicht, maar we hebben de afgelopen vijf jaar de uitstoot per passagier al 17 procent verminderd. We willen blijven investeren, maar dan helpt nog een taks niet mee."



Benschop: "Ik sluit me aan bij Jesse Klaver die vorige week zei: een hogere energierekening leidt niet tot verduurzaming. Dat geldt ook voor de tickettaks."



Btw verhoging

Ook de NS wordt volgens topman Roger van Boxtel getroffen door het beleid van de regering. "Er zitten allerlei ongerijmdheden in. Enerzijds willen ze openbaar vervoer promoten, en investeren in het milieu, anderzijds treffen ze de partijen die dat kunnen doen. Er zitten rare mechanismen in het beleid. Maar desondanks gaan we de afspraken in dit plan gewoon uitvoeren."



Minister Van Nieuwenhuizen is echter resoluut. "Vliegtaks staat in regeerakkoord, dat gaat er gewoon komen. Deze plannen zullen dat niet voorkomen. Je kunt blijven dromen, maar we hebben daar nu eenmaal afspraken over gemaakt."



De minister neemt woensdag en donderdag deel aan een grote milieutop in Wenen.



Klimaatdoelen

Greenpeace, Noord-Hollandse Milieufederatie en Natuur & Milieu zijn niet onder de indruk van het actieplan, zo laten zij in een reactie weten.



"Er is geen sprake van absolute CO2-reductie, er wordt slechts een minder snelle groei van de uitstoot voorgesteld. Met dit plan is de CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart in 2030 ongeveer net zo hoog als nu. Dat terwijl de uitstoot van alle sectoren in 2030 gehalveerd moet zijn om onze klimaatdoelen te halen."



"Het wordt daarom tijd dat de sector door de politiek gehouden wordt aan echte CO2-reductie, net als de rest van Nederland. De luchtvaart barst in Nederland uit z'n voegen en steeds minder Nederlanders accepteren de groeiende klimaatimpact, geluidsoverlast en vervuiling met ultrafijnstof van de sector."