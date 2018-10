Luchtvaartmaatschappijen hekelen nieuwe tarieven Schiphol

Schiphol gaat meer geld vragen aan gebruikers van oude, vuile lawaaimakers en wil maatschappijen met de nieuwste vliegtuigen juist belonen.



Easyjet is niet onder de indruk. "Het is niet meer dan een aanpassing van de oude regels," zegt directeur William Vet. "De milieuheffing geldt alleen maar voor de kosten die verband houden met het vliegtuigtype. Die maken maar 20 procent uit van de totale kosten die we aan Schiphol betalen. De rest van de heffing geldt voor passagiers."



Voor de Britse nummer twee op Schiphol betekent het geen prikkel om haar nieuwste toestellen, de A320neo en 321neo, steevast naar Schiphol te laten vliegen.



"We zouden dat graag doen tussen Londen en Schiphol, want die vliegtuigen zijn niet alleen veel zuiniger dan hun voorgangers, maar ook stiller. Alleen besparen we nu nog altijd meer door ze in te zetten op de langere routes, waardoor de lagere kosten voor het mindere brandstofverbruik veel groter zijn dan het voordeel dat we nu op Schiphol kunnen halen."