Luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet aan Europese norm, maar moet nog beter

Luchtfoto van Bos en Lommer met het Erasmuspark. Beeld ANP / ANP

“Goede luchtkwaliteit is een belangrijke pijler voor een prettige en leefbare stad. De behaalde mijlpaal is een belangrijke stap, maar we zijn er nog niet,” zegt wethouder Egbert de Vries van Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit. De ambities van Amsterdam gaan verder.

De luchtkwaliteit voldoet nu namelijk aan de Europese grenswaarden, maar het streven is om ook de nieuwe strenge luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te behalen. In juni toonden resultaten van het Europees Milieuagentschap (EEA) namelijk dat dat Amsterdam ondanks de verbeteringen met plek 182 veruit het slechts scoorde. Het EEA onderzocht de luchtkwaliteit van 323 Europese steden met meer dan 50.000 inwoners. Van de negen onderzochte Nederlandse steden bleek de hoofdstad de meest vervuilde lucht te hebben.

Bovendien moest de luchtkwaliteit al vanaf 2015 onder de norm van 40 microgram stikstofdioxide (NO2) per kubieke meter zitten. Maar in 2019 voldeed de luchtkwaliteit nog steeds niet overal in Amsterdam aan die wettelijke normen. De Stadhouderskade was een van de plekken waar wettelijk gezien te veel vervuiling in de lucht zat. Het aantal plekken waar de lucht te vies was, liep wel snel terug.

Verder verbeteren van luchtkwaliteit

Door ‘veel energie te steken in de verbetering van de luchtkwaliteit’ is het volgens de wethouder gelukt de lucht schoner te krijgen. Zo zou de stad koploper zijn op het gebied van elektrisch vervoer en kent het milieuzones voor het weren van vervuilend vervoer. Naast dat beleid hebben ook weer en wind en de coronamaatregelen invloed gehad op de luchtkwaliteit. “Als gevolg van deze maatregelen nam onder andere het aantal voertuigkilometers op de weg sterk af. Dit maakte de lucht vorig jaar nog net even wat schoner.”

Maar de luchtvervuiling is nog altijd te hoog voor de normen die de WHO hanteert. “Deze normen komen voort uit de nieuwste kennis over onze gezondheid,” legt De Vries uit. “Dit college heeft daarom de ambitie om in 2030 alleen nog uitstootvrij verkeer rond te hebben rijden in Amsterdam; al in 2025 worden de eerste uitstootvrije zones ingevoerd.”