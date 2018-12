Luchtkwaliteit in Amsterdam niet verbeterd

Op 33 plekken in de stad werden vorig jaar de wettelijke normen voor NO2 overschreden. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) aan de gemeenteraad.



Sinds 2015 mag de concentratie NO2 nergens boven de 40 microgram per kubieke meter komen. Op 33 plekken in negen Amsterdamse straten kwam de vervuiling in 2017 boven deze norm, zo is berekend door het RIVM.



In 2016 zat op 23 plekken in 6 straten teveel NO2 in de lucht. Dat gold in 2016 al voor delen van de Stadhouderskade, de Prins Hendrikkade, de Weesperstraat, het Jonas Daniel Meijerplein, de IJtunnelmond en de Amsteldijk. In 2017 kwamen daar ook delen van de Nassaukade, de Wibautstraat en de Valkenburgerstraat bij.



Meer vrachtverkeer

Toch is de luchtverontreiniging daarmee volgens Dijksma niet erger geworden. Het aantal overschrijdingen van de norm is volgens haar alleen toegenomen omdat de stad een nieuwe rekenmethode heeft ingevoerd. De oude berekeningen gingen uit van minder zwaar verkeer dan in werkelijkheid door de stad rijdt. Toen de rekenmethode hierop werd aangepast, nam ook het aantal overschrijdingen van de norm toe.



Dat de luchtkwaliteit niet is verbeterd is, wijt Dijksma aan de groei van de economie. Die brengt vooral meer vrachtverkeer de stad in. Het was wel de verwachting dat de lucht schoner zou worden, omdat motoren elk jaar ietsje schoner worden en omdat sinds vorig jaar oude bestelauto's worden geweerd uit de milieuzone binnen de Ring-A10.



Op hetzelfde peil

Als de rekenmethode van de afgelopen jaren was voortgezet, was het aantal plekken met teveel NO2 in de lucht op hetzelfde peil gebleven, volgens Dijksma.



Maar ook uit de metingen van de GGD over het jaar 2017 blijkt dat op meer plekken teveel NO2 in de lucht zat. Dus ook los van de nieuwe rekenmethode blijkt het aantal plekken waar de wettelijke normen werden overschreden gestegen.