Luchtkwaliteit ietwat verbeterd in Amsterdam

De Prins Hendrikkade voor het station. Beeld ANP

Op 13 meetpunten zat vorig jaar gemiddeld meer dan 40 microgram NO 2 per kubieke meter in de lucht. Dat is de norm die wereldgezondheidsorganisatie WHO aanbeveelt als limiet. Dat schrijft Marieke van Doorninck in een brief aan de gemeenteraad als waarnemend wethouder van Verkeer. In totaal heeft Amsterdam op 140 locaties zogeheten Palmesbuisjes hangen die de gemiddelde concentratie NO 2 in de lucht meten.

Vooral plekken met veel verkeer blijven te vies, zoals de Stadhouderskade, de Valkenburgerstraat en de Prins Hendrikkade. Het aantal overschrijdingen van de WHO-norm is de laatste jaren gedaald. In 2018 ging het nog om 22 plekken. Het jaar daarvoor waren het er zelfs 37.

Milieuzones

Op plekken met veel verkeer kwamen de NO 2 -concentraties vorig jaar gemiddeld 2,8 microgram per kubieke meter lager uit dan in 2018. Op de veel minder drukke ‘achtergrondlocaties’ was de afname kleiner: gemiddeld 1,2 microgram per kubieke meter.

Van Doorninck maakt daaruit op dat de maatregelen die de stad heeft getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren effect hebben. Maar dat is een voorzichtige, voorlopige indruk. Rond de zomer gaat de GGD dieper in op de cijfers en de vraag of de verbeteringen het gevolg zijn van, bijvoorbeeld, de milieuzones voor taxi’s, oude bestelwagens en oude bromfietsen die de laatste jaren zijn ingesteld.