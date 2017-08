Luchtballon boven Amsterdam

F-Side graffitiwand te zien op De Toekomst

Na de verbouwing van de eerste ring Zuid in de Johan Cruijff Arena is de beroemde graffitiwand van F-Side niet teruggekeerd. De oorspronkelijke wandschildering is te breed nu de uitbouw aan de voorkant smaller is geworden.



Het befaamde werk werd in 1997 gemaakt en was een eerste stap richting 'een echt Ajaxstadion', aldus Ajaxlife. Het mag hoe dan ook niet verdwijnen, aldus de liefhebbers. Het grafittiwerk is momenteel in zijn geheel te bewonderen op De Toekomst, waar het langs een van de voetbalvelden is geplaatst. Of het werk daar blijft, is niet duidelijk.



Ondertussen is de F-Side hard bezig met een nieuw ontwerp voor de wand in het stadion.