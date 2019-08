Luce Tchoane (1983-2019): Amsterdam zat in haar hart

Luce Tchouane wilde de kracht van vrouwen laten zien. Beeld -

Amsterdam zat in haar hart. Hoewel ze trots was op haar Franse afkomst, wilde Luce Tchouane ook graag 'vernederlandsen': haar Amsterdamse buren leren kennen, met een bakfiets door de stad rijden en de mooiste traktaties maken - een nieuwe traditie voor haar - die haar jarige dochter op haar nieuwe school in Oost mocht uitdelen. Bij een Instagramfoto, genomen op de Dappermarkt, schreef ze: 'In love with this city', met drie Andreaskruizen eronder.

Luce Tchouane was 35 jaar en moeder van twee jonge kinderen van 1 en 6 jaar oud. Vorige week zaterdag werd ze doodgereden door een 25-jarige automobilist in de Eerste Oosterparkstraat, die met enorme snelheid over het fietspad reed. Luce werd geschept op haar bakfiets en overleed die avond in het ziekenhuis.

Luce en haar man Thibault Frayssinet zouden die zaterdagavond samen uit eten gaan, om het einde van de vakantie te vieren. De kinderen bleven thuis bij de oppas. Een kilometer verderop gebeurde het fatale ongeluk.

Over het ongeval willen Frayssinet en haar vrienden, die zijn samengekomen om haar te memoreren, niet spreken - er loopt nog een politieonderzoek - maar wel over Luce, een geboren Parisienne die opgroeide in de stad Antony, ten zuiden van Parijs. “Ze was er trots op dat ze in Parijs was geboren, pal tegenover de Notre-Dame,” vertelt haar Franse vriendin Leila Soltani, die Luce op de universiteit Paris-Sud leerde kennen, waar zij International Business en Management studeerde.

Zonnestraal

“Aanvankelijk klikten we niet zo, maar toen we beiden een jaar in Nederland studeerden, ontwikkelde zich een vriendschap. Luce was slim, had veel energie, was dynamisch. Een krachtige vrouw en diepe denker, altijd met een lach. Een zonnestraal.”

Na haar afstuderen vertrok Luce in 2008 naar Dublin, waar ze voor softwarebedrijf Oracle ging werken. Ze deed projecten voor het Midden-Oosten, Europa en Afrika. "Ze was nog jong, maar deed hele complexe projecten. Ze was ambitieus, een harde werker. Werk was haar passie. Ze deed alles voor de volle 100 procent," vertelt oud-collega en vriendin Eva Heffernan.

Toen zij in 2012 besloot terug te keren naar Parijs, kon het gezinsleven met Fransman Thibault Frayssinet aanvangen. In 2013 beviel Luce van haar dochter Hanna. Toen haar man korte tijd later het aanbod van zijn werkgever AkzoNobel kreeg om in Nederland aan de slag te gaan, was Luce daar meteen voor in. Frayssinet: “Als we maar in Amsterdam gaan wonen, zei ze.”

Vier jaar geleden kwamen ze in Oost, vlakbij het Oosterpark, te wonen en ze voelden zich er thuis. Buren en overburen vonden een uitnodiging in de bus voor een welkomstborrel. Eten en drinken was er, naar goed Afrikaans gebruik, - Luces ouders kwamen uit Kameroen - in overvloed.

Luce kreeg in 2015 een baan bij Uber en zette kantoren op in onder meer Caïro en Rusland. “Ze was zó goed in haar werk. Ze kreeg er de 'Holy Shit-award' voor. Een oorkonde,” zegt Frayssinet.

'Ze was gedreven om van Uber een diverse werkplek te maken voor ouders, vrouwen en ondervertegenwoordigde mensen van kleur,' laat Uber zelf weten.

Luce was geliefd bij het bedrijf. Ze stak haar mening niet onder stoelen of banken en kwam op voor collega's. Ze had een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Gepassioneerd

Zo gepassioneerd als ze in haar werk was, zo gepassioneerd was ze ook in vriendschappen. “Ze nodigde ons uit toen de vrouwen voetbalden tegen Frankrijk. We waren allemaal uitgedost in oranje, de Nederlandse vlag hing aan de muur en er waren oranje tompoucen,” zegt Heffernan.

Soltani: “Ze was ook feministe en wilde de kracht van vrouwen laten zien. Ze zei tegen haar dochter dat er voor vrouwen geen grenzen zijn. Michelle Obama was haar grote voorbeeld, met Arianna Huffington.”

Daarbij hield Luce van reizen. Ze toog met haar jonge kroost en man naar Mauritius, Japan en New York. “Wij konden haar overal volgen, want ze zat vaak op sociale media. Het hele gezinsleven en alle uitstapjes kwamen langs,” zegt Soltani.

Een recent Instagramkiekje uit Amsterdam toont haar volle bakfiets, met twee kinderen, een wandelwagen en tassen vol boodschappen erin. 'We're getting dutcher and dutcher every day,' schreef ze erbij.

Volgende week wordt Luce Tchouane begraven in Antony.