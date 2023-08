Lovelee op de Lijnbaansgracht sluit de deuren: ‘Krijgen het niet voor elkaar financieel gezond te worden’

Club Lovelee zit sinds 2019 in het pand achter het Leidseplein waar voorheen de Sugar Factory zat. Beeld Niels de Vries

De club achter het Leidseplein opende in december 2019, enkele maanden voor het uitbreken van de coronapandemie. Die pandemie is volgens Steginga een van de redenen dat de club nu dicht moet. “We kregen bijna geen steun omdat we geen referentieomzet uit het verleden hadden,” zegt hij. “Daardoor hebben we het nooit van de grond kunnen krijgen en lopen we er nu tegenaan dat we het niet meer voor elkaar krijgen financieel gezond te worden.”

Steginga en zijn compagnons, die samen in de stad ook de Chin Chin Club, Mesiba, Calle Ocho en Hachi bestieren, hadden al die tijd wel goede moed dat het toch zou lukken met Lovelee, zegt Steginga: “Na corona kregen we een goede boost, maar in januari kregen we er veel kosten bij. De huur in de omgeving van het Leidseplein is pittig en in januari is die weer hoger geworden. Daardoor konden we net niet doen wat we wilden.”

House en disco

Eerder was in het pand de Sugar Factory gevestigd. Die nachtclub annex concertzaal sloot begin 2019 de deuren na een faillissement. Een jaar later opende Lovelee er zijn deuren.

Op de eigen instagrampagina schrijft de club dat er nog een ‘volgend hoofdstuk’ gaat komen. Dat gaat gebeuren in hetzelfde pand. “We gaan het concept omgooien,” zegt Steginga. “Daarover zullen we de dag nadat Lovelee is gesloten meer vertellen. Eerst willen we ons nog focussen op de laatste maand Lovelee, dat is ontstaan uit ons hart. We houden echt van house en disco, alleen is dat jammer genoeg in deze vorm en op deze locatie niet voor de lange termijn te doen. Maar we gaan met iets vets terugkomen.”

