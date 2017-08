Louter winnaars in AEX-index

Ook elders in Europa was het sentiment positief, waarmee iets van herstel werd getoond na recente verliezen. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voorhanden.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk met een winst van 1 procent hoger op 521,87 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 793,64 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,4 procent vooruit.



Sterkste stijger in de AEX was baggeraar Boskalis met een winst van 3,5 procent. Ook biotechnologiebedrijf Galapagos stond met een plus van 2,8 procent bij de koplopers. Staalconcern ArcelorMittal was met een winst van 0,3 procent de minst sterke stijger.



In de MidKap sloten roestvrijstaalproducent Aperam en technologiebedrijf TKH bovenaan met plussen van bijna 3 procent. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een min van meer dan 2 procent. Ook PostNL (min 0,3 procent), dat zijn thuisleveringen in België uitbreidt, was een daler.