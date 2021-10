Louise Ruys is duurzame docent van het jaar: ‘Ik leer ze niet over zielige plantjes en diertjes’

Ruys werkt al sinds 1992 op de school in de Rivierenbuurt.

Er was een leerling die vond dat het licht in de klas uit moest omdat de zon scheen. Dus gingen op die dag de lichten niet aan in de groep van Louise Ruys op de 15e Montessorischool Maas en Waal. Wanneer de juf een document niet dubbelzijdig kopieert, wordt ze erop gewezen door een leerling: “Dat is zonde van het papier.” Het is onderdeel van de strategie van Ruys: kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op hun eigen handelen en ook hun steentje kunnen bijdragen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame keuzes

Ruys, die al sinds 1992 op de school in de Rivierenbuurt werkt, werd deze week uitgeroepen tot de Duurzame Docent van het jaar in het primair onderwijs. Ruys: “Ik neem de leerlingen mee in allerlei afwegingen en probeer ze zo te leren dat ze zelf keuzes kunnen maken. Alles wat je koopt, moet geproduceerd worden, daar zijn grondstoffen voor nodig, en hoe verder een product wordt geproduceerd hoe meer ervoor nodig is om het te vervoeren. Dat heeft invloed om het milieu. Een minder duurzame keuze maken kan en mag óók. Zo is het leven: niet alles kan perfect. Zolang je maar weet wat je kiest.”

De juf, die door een jurylid ‘mega-inspirerend’ werd genoemd is onder meer verkozen omdat ze zich inzet voor NatuurMediatheek Anmec aan de Plantage Middenlaan en om het feit dat ze haar leerlingen die in groep 5, 6 en 7 zitten op speelse wijze betrekt bij Sustainable Development Goals (SDG). “Ik heb de MicroBattle, oorspronkelijk voor volwassenen, voor kinderen aangepast. Je kan met kleine acties die duurzame impact maken punten verdienen. Bijvoorbeeld door drie stukken zwerfafval op te pikken of een dag geen of weinig vlees te eten. Zo betrek je ook de ouders erbij,” zegt Ruys.

De juf waakt er actief voor niet pessimistisch te worden. “Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat we niet heel veel tijd meer hebben om mens en dier op aarde te redden. Hoe dieper ik daarover nadenk hoe pessimistischer ik word. Dat wil ik niet, want de natuur is juist zoiets moois en daar kunnen we samen voor zorgen.”

Legoblokjes

Ruys deed zelf mee met de MicroBattle voor volwassenen, maar vindt die voor kinderen leuker. “Leerlingen morgen bestaande opdrachten zelf aanvullen. Daar komen altijd de leukste ideeën uit: de ene wil als die een stukje fruit op de grond laat vallen dat niet meer weggooien maar afspoelen en opeten. Een andere leerling wil pindakaaspotten afwassen en hergebruiken en vullen met legoblokjes en weer een andere heeft met oud brood wentelteefjes gebakken. Ik leer ze niet over zielige plantjes en diertjes, ik leer ze handelen op basis van kennis. Dat is onmisbaar in hun toekomst.”