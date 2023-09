Louis van Gaal openhartig over gezondheid: ‘Drie weken geleden weer geopereerd om alles in orde te brengen’

Louis van Gaal. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Van Gaal begon het gesprek met een update over zijn gezondheid. Sinds 2020 lijdt hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker. “Ik ben drie weken geleden weer geopereerd om alles in orde te brengen. Zodat ik weer controle krijg over mijn waterhuishouding,” vertelde hij openhartig bij de prijsuitreiking. “Op 19 september moet ik weer terugkomen. Dan wordt alles geactiveerd. En dan zou het wonder kunnen plaatsvinden dat ik weer zelf naar de wc kan gaan.”

Daarna was het tijd om terug te blikken op zijn rijke carrière. “Wat ik het meest bijzondere heb gevonden? Nou, ik heb altijd beslissingen moeten nemen in het belang van het team en daarbij ook spelers moeten vertellen dat ze gepasseerd worden. Het mooiste vind ik dat spelers dan na tien jaar in de media zeggen: ‘Die Van Gaal had gewoon gelijk’. Dat is het beste compliment wat je kan krijgen als trainer.”

Relatie met media

Over zijn moeizame relatie met de media is hij achteraf gezien minder trots. “Qua voetbal had ik geen dingen anders moeten doen, want op het moment zelf was het altijd een logische beslissing. Maar met de media had ik het op een andere manier kunnen doen. Ik had veel rustiger moeten antwoorden.”

“Over het algemeen ben ik heel emotioneel en dan verhef ik mijn stem. Het was beter geweest als ik op een rustige manier had gereageerd. Eigenlijk net zoals Arne Slot. Die doet dat allemaal perfect, daar heb ik heel veel bewondering voor.”

Toch overheerst de trots bij de trainer die vorig jaar op het WK Oranje nog onder zijn hoede had. “Ik waardeer het ongelooflijk dat ik op deze manier in het zonnetje word gezet. Ik moet in de eerste plaats al mijn spelers bedanken en alle technische mensen met wie ik gewerkt heb. Dat ze mij geaccepteerd hebben. Want zoals ik tegen sommige journalisten tekeer kon gaan, zo deed ik dat soms ook tegen mijn spelers.”

Het was pas de derde keer dat de Eredivisie Oeuvre Award werd uitgereikt. Arjen Robben en Wim Jansen gingen Van Gaal voor.