Louis Couperus krijgt gedenksteen in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Louis Couperus aan zijn werktafel, circa 1920.

Jan van Zanen, de burgemeester van Couperus’ geboortestad Den Haag, onthult de gedenksteen op 16 juli, dan is het precies een eeuw geleden dat Couperus op zestigjarige leeftijd overleed, in De Steeg in Gelderland.

De verhalen van Couperus, met name zijn psychologische romans, zijn meerdere keren bewerkt voor toneel, tv en bioscoop. Van onder meer De boeken der kleine zielen, Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan, De stille kracht en Eline Vere werden dergelijke bewerkingen gemaakt.

Non-Binair Avant La Lettre?

De gedenksteen voor de literaire meester is ontworpen door vormgever Tessa van der Waals. Tal van bekende schrijvers zijn in De Nieuwe Kerk begraven of herdacht. Grote namen zijn naast Multatuli en Hella S. Haasse onder anderen P.C. Hooft, Joost van den Vondel en Willem Frederik Hermans.

Dit jaar is ook het Couperusjaar, hetgeen onder meer gevierd wordt door het Louis Couperus Museum in Den Haag met een tentoonstelling onder de titel Louis Couperus, Non-Binair Avant La Lettre? In zijn werk komen personages voor die fluïde van identiteit zijn en tegenwoordig onder het begrip queer geschaard zouden kunnen worden, zo is de verklaring voor de insteek. In het herdenkingsjaar verschijnen ook nieuwe boeken over hem en zijn werk, worden er voordrachten gegeven, podcasts gemaakt en toneelstukken opgevoerd.