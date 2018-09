Lotte Wolf (1985-2018): vinoloog met een rebels karakter

Eigenlijk vond Lotte Wolf het vooral grappig, en ook een beetje gek, dat het vak van sommelier een snobistisch imago heeft.



"Want goedbeschouwd zijn de meesten van ons vooral best wel nerds. We lezen scheikundige boeken voor het slapen gaan. We appen elkaar nieuwe, obscure vondsten, we houden van geeky spelletjes en troeven elkaar waar het maar kan af met gekke feitjes." Dat zei Wolf in 2015 in een interview met zeven jonge vakgenoten in Het Parool.



Wolf was een van de beste en bekendste vinologen van haar generatie.