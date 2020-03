Loting van de baan, alle Amsterdamse B&B-houders krijgen vergunning

Goed nieuws voor Amsterdammers die een bed and breakfast (B&B) runnen: ze kunnen allemaal een vergunning krijgen en hoeven zich geen zorgen te maken over hun toekomst. De gevreesde loting is van de baan, zei wethouder Laurens Ivens woensdagochtend tegen de raad.