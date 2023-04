Loting middelbare scholen pakt beter uit voor Amsterdamse achtstegroepers

De schoolloting is al jaren onderwerp van discussie in Amsterdam. Beeld Lin Woldendorp

Het is jaarlijks een grote bron van zenuwen en stress voor achtstegroepers (en hun ouders): op welke middelbare school zijn ze ingeloot? Donderdag was het zover voor ruim achtduizend Amsterdamse kinderen. Ze kregen de uitslag van de Centrale loting en matching, zoals de schoolloting wordt genoemd.

Uit de eerste resultaten die het Osvo (de koepel van Amsterdamse schoolbesturen) deelt, blijkt dat de loting dit jaar aanzienlijk beter is uitgepakt dan vorig jaar. Van de in totaal 7779 kinderen mag 78,40 procent naar de school die ze op hun eerste plek hebben gezet. In 2022 en 2021 was dat aandeel kleiner, om precies te zijn 75,37 en 76,81 procent.

Als wordt gekeken naar hoeveel kinderen naar een school uit hun top 3 mogen, dan is er vergeleken met vorig jaar ook een stijging zichtbaar: van 91,59 procent in 2022 naar 93,70 procent dit jaar. Ook zijn er dit jaar meer kinderen geplaatst op een school uit hun top 5: 97,67 procent. Vorig jaar was dat 96.23 procent.

Ook wie kijkt naar de ‘slechtere’ plekken, ziet een positiever beeld dan vorig jaar. Werden er vorig jaar nog 299 kinderen geplaatst op een school buiten hun top 5, nu zijn dat er 181. Het aandeel kinderen dat naar een school gaat die ze op plek 9-12 hebben gezet, is ook gedaald: van 76 kinderen in 2022 naar 27 dit jaar.

Er is dit jaar zelfs niemand geplaatst op zijn of haar twaalfde keus. En slechts één op school nummer elf.

Lijst

Alle leerlingen hebben in maart een voorkeurslijst ingeleverd. Amsterdammers met een vmbo-basis- of -kaderadvies leverden een lijst aan met vier scholen, leerlingen met vmbo-t-advies of vmbo-t/havo leverden zes scholen aan. Achtstegroepers met havo-, havo/vwo- of vwo-advies moesten een top 12 maken.

Elke leerling heeft daarna een willekeurig gegenereerd lotnummer gekregen. Op volgorde van die lotnummers zijn de kinderen op een school geplaatst. Is er geen plek meer op de eerste keuze? Dan misschien wel op de een-na-hoogste keuze – of de derde keuze, de vierde, enzovoorts.

Discussie

De schoolloting is al jaren onderwerp van discussie in Amsterdam. Het probleem is niet dat er in totaal te weinig plekken zijn in Amsterdam, maar vooral dat de populairste scholen niet genoeg ruimte hebben om alle kinderen aan te nemen die daar graag heen zouden willen.

De koepel van Amsterdamse schoolbesturen, Osvo, heeft daarom voor deze loting 250 extra plekken gecreëerd op de populairste scholen. Vanaf volgend jaar worden alle voorrangsregels aangepast, waarmee schoolbesturen hopen op gelijkere kansen voor Amsterdamse leerlingen.

Maar hoewel een tegenvallende uitslag een bittere pil kan zijn, blijkt uit onderzoek dat de negatieve gevolgen voor kinderen erg meevallen. Zo hebben ze over het algemeen evenveel vrienden, en heeft uitgeloot worden zelfs een positief effect op hun studiehouding.

Oproep Is uw kind dolgelukkig met de uitkomst van de schoolloting? Of juist zwaar teleurgesteld vanwege de plaatsing op een school die op een lage plek stond? Vindt u de Centrale loting & matching een goed systeem of moet het voortaan anders? Het Parool spreekt graag met Amsterdammers over de schoolloting. Reacties kunnen naar oproep@parool.nl.