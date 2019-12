Loterijdrukte bij sigarenboeren: ‘We staan bekend als winkel waar prijzen vallen’

Bij Hans Poll van De Posthoorn in Amstelveen staan gelukssymbolen van klanten op de toonbank: ‘We staan bekend als de winkel waar de prijzen vallen.’ Beeld Jakob van Vliet

Bij tabakszaak De Posthoorn in Amstelveen is dit de drukste tijd van het jaar. “Na de kerst komen mensen hier alleen nog maar loten kopen,” zegt eigenaar Hans Poll. Met drie man sterk staat team De Posthoorn achter de toonbank.

Het is niet helemaal toevallig dat zoveel mensen hierheen komen; de afgelopen jaren vielen opmerkelijk veel bij De Posthoorn aangeschafte loten in de prijzen. “Het begon tien jaar geleden met een prijs van 2,5 ton, later is er drie keer een Mini gewonnen en nog wel meer grote bedragen. We staan bekend als de winkel waar de prijzen vallen.”

Man van 14 miljoen

In de kasten achter de toonbank staan een stuk of acht Boeddhabeeldjes en een paar hoefijzers, symbolen van geluk. Poll: “Die heb ik gekregen van klanten om hier neer te zetten.” Zelf gelooft Poll ook dat het mogelijk is het geluk een handje te helpen. Uit zijn zak haalt hij zijn geluksmunt. “Vlak nadat ik deze munt had gekregen, viel er drie maanden op rij elke maand een prijs van meer dan een ton op een lot uit deze winkel. Dat kan geen toeval zijn.”

Cigo John & Wim in Osdorp is ook zo’n winkel waar mensen van heinde en verre heen komen voor een lot, sinds hier acht jaar geleden een prijs van 14 miljoen euro viel. “Mensen zijn nou eenmaal bijgelovig,” zegt Wim van Vuren. “Ze willen het gevoel hebben dat ze meer kans maken, maar het is natuurlijk gewoon een kwestie van geluk. Vaak willen ze per se door mij worden geholpen, omdat ik destijds het winnende lot heb verkocht. Een speciaal dingetje van deze winkel is dat we soms een kusje geven op een gekocht lot, daar staan mensen soms zelfs voor in de rij. En het eindcijfer 7 wordt heel veel gevraagd, terwijl je met 0 de meeste kans maakt.”

Vastomlijnde plannen

Als vaste klant Jersey Jacobs een lot koopt in Amstelveen bij De Posthoorn, kiest hij ook voor eindcijfer 7, zoals elk jaar. “Het is mijn oude huisnummer,” legt hij uit. Toch vindt Jacobs zichzelf niet erg bijgelovig. “Ik koop hier elk jaar mijn oudejaarslot, maar eigenlijk alleen maar omdat ik in de buurt woon. Ik heb nog nooit iets groots gewonnen, maar je weet maar nooit.”

Zowel Cigo John & Wim als De Posthoorn trekt klanten vanuit heel Nederland. “Ik heb klanten gesproken uit Almere, Den Haag, Utrecht en Haarlem, en dan weet ik van de meesten niet eens waar ze vandaan komen,” zegt Poll. “Ik had een keer een mevrouw aan de kassa die helemaal uit Lelystad kwam voor een straatje oudejaarsloten, maar toen ze wilde afrekenen, bleek dat ze haar portemonnee was vergeten. Wacht maar zei ze, ik ben zo terug. Ik geloofde echt niet dat ze terug zou komen, maar drie uur later was ze er weer.”

Bij Fred’s Tabakshop in de Javastraat viel ook eens 13,2 miljoen euro. “Daarna werd het wel even drukker, maar in de loop der jaren zwakte het ook weer af,” zegt eigenaar Fred Smit. “Het ding met de loterij is dat mensen zich al gaan inbeelden wat ze gaan doen met al dat geld. Ik vraag klanten weleens wat je in hemelsnaam moet met 30 miljoen. Dan weten ze al precies wat voor auto ze gaan kopen en waar hun vakantiehuisje moet staan. Ik geloof niet dat mijn winkeltje nou geluk brengt, iedereen kan geluk hebben.”