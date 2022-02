Losgewaaid dak doorboort containerwoning Riekerhaven: ‘Wat gebeurt hier nou?’

Een dakplaat heeft het plafond van een woning doorboord. Beeld Het Parool

Het dak van Startblok Riekerhaven, zoals het gebouw dat jonge statushouders en jongeren huisvest heet, werd door een harde windvlaag losgerukt. Dat is te zien op een filmpje gemaakt door Laura Castelijn, die tegenover het gebouw woont.

“Ik merkte al een uur dat het dak heen en weer ging. Dus ik bleef maar filmen en toen gebeurde het,” zegt Castelijn. “Ik dacht: jeetje, wat gebeurt hier nou? Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

De losgerukte dakplaten vlogen alle kanten uit en zeker een daarvan heeft een woning doorboord. Het blok van de getroffen woningen is ontruimd, meldt een getuige. Woonstichting De Key heeft de bovenbewoners van de woonblokken geadviseerd om naar beneden te gaan. Volgens het bericht van De Key zijn de bewoners die onder het beschadigde dak wonen veilig.

De Key vraagt overige bewoners om binnen te blijven. De tussendeuren van de meeste blokken zijn in het kader van de veiligheid dichtgemaakt. Castelijn voelt zich nog wel veilig in haar woning. “Ik zit op de eerste verdieping en in de luwte van de wind.”

*In een eerdere versie van dit artikel stond per abuis dat woonstichting De Key had gemeld dat het woonblok was ontruimd. Dit ging om een getuige.