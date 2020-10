Loonbeslag Haga Lyceum bij ex-directeur Soner Atasoy mag

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum waar Atasoy een 'schrikbewind' zou hebben gevoerd. Beeld ANP

In een kort geding woensdag bij de rechtbank in Amsterdam eiste Atasoy opheffing van het loonbeslag. In een 'voorlopig oordeel’ was de rechter daar niet toe bereid.

Het is het zoveelste hoofdstuk in het juridisch gevecht tussen het bestuur van het Haga Lyceum en Atasoy, die de school in 2017 oprichtte maar in het voorbije voorjaar na interne strubbelingen op staande voet werd ontslagen.

Niet meegewerkt

In juni was daar al een kort geding over dat Atasoy verloor. Hij werd gelast de schoolleiding per direct alle sleutels, bankpasjes en andere bescheiden van de school in te leveren, op straffe van een dwangsom van maximaal 50.000 euro. Volgens het bestuur heeft Atasoy daar niet aan meegewerkt en is daarom de voorbije vijf maanden salaris ingehouden.

In het kort geding van woensdag eiste Atasoy 13.000 euro aan achterstallig salaris en een verbod op nadere beslaglegging. De zitting was digitaal. Atasoy zelf nam er niet aan deel wegens ziekte.

Traineren

Zijn advocaat betoogde dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, terwijl het schoolbestuur stelde lange tijd niet bij de twee bankrekeningen van de school te hebben gekund omdat Atasoy de zaak traineerde.

Op voorwaarde dat beide partijen met elkaar zouden praten over een oplossing, wilde rechter Mirjam van Walraven op de zitting een voorlopig oordeel geven. Nadat beide partijen zich daartoe bereid hadden verklaard, zei de rechter dat haar voorlopig oordeel luidt dat Atasoy onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn verplichtingen en dat hij er rekening mee moet houden dat ze het loonbeslag niet opheft als ze vonnis zou moeten wijzen. Ze opperde dat schoolbestuur en Atasoy gaan overleggen over een regeling om het loonbeslag ‘minder knellend’ voor hem te maken.

'Dit voelt niet goed’

Na een korte schorsing voor ruggespraak met Atasoy, meldde zijn advocaat dat hij wil dat de rechter vonnis wijst. Van Walraven reageerde enigszins ontstemd. Ze zei dat ze een voorlopig oordeel had gegeven in de veronderstelling dat er bereidheid was tot serieus overleg. “Dit voelt voor mij in ieder geval niet goed.”

Over 14 dagen doet ze uitspraak.

Donderdag treffen beide partijen elkaar weer in de rechtszaal. Dan draait het om Atasoys vertrek als directeur. In augustus bepaalde de rechtbank dat het ontslag onrechtmatig is en dat hij recht heeft op doorbetaling van zijn salaris. Maar vanwege de verstoorde werkrelatie en gebrek aan draagvlak hoeft de school hem niet toe te laten op de werkvloer. Atasoy wil dat via de rechter alsnog afdwingen.

Recherchebureau

Met het oog op deze zaak heeft het schoolbestuur een recherchebureau een rapport laten opstellen waarin vooral docenten het beeld schetsen van een schrikbewind dat Atasoy voerde. Ook zou hij opdracht hebben gegeven tot het afluisteren van de Onderwijsinspectie.

AIVD

Het Haga Lyceum kwam begin vorig jaar in opspraak toen de AIVD waarschuwde voor signalen van radicalisering. Het kabinet en het stadsbestuur van Amsterdam riepen ouders op hun kinderen van school te halen, maar daaraan gaven slechts weinigen gehoor.

Onderwijsminister Arie Slob begon een procedure om Atasoy af te zetten, maar eind vorig jaar stelde de toezichthouder op de inlichtingendiensten dat een deel van de beschuldigingen onvoldoende was onderbouwd. Begin dit jaar vernietigde de rechtbank Slobs besluit om Atasoy af te zetten.

Nadien was het enkele maanden schijnbaar rustig rond de school. Maar achter de schermen sluimerde onvrede over de directeur, die in mei tot een uitbarsting kwam met zijn ontslag.