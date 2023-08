Loodzware entreepoort valt op hardloper in Amstelpark, man raakt zwaargewond

De poort van kunstwerk De Borcht. Beeld Van Nerum Tammy

Nietsvermoedend begon de man, wiens volledige naam bij de redactie bekend is, op vrijdagochtend 11 augustus aan zijn vaste hardlooprondje. Nadat hij het Amstelpark doorkruist had, kwam hij bij de toen nog gesloten toegangspoort Entree De Borcht aan. “Ik sprak nog met de beheerder over de openingstijden van het hek, want het is me eerder overkomen dat het nog dicht was,” blikt de man terug.

Het in 2006 opgeleverde hek, dat ongeveer 750 kilo weegt, opent door het te kantelen over een hoek van 45 graden. Op het moment dat de beheerder op die vrijdagochtend naar voren boog om het slot, dat zich op grondhoogte bevindt, vast te zetten, viel het loodzware roestvrijstalen hek bovenop de hardloper.

“Het precieze moment ben ik kwijt. Ik was even weg en ik werd in paniek wakker. Ik schreeuwde het uit van de pijn,” zegt de man. “De beheerder zag ook niet wat er gebeurde. We weten dus allebei niet hoe het hek precies viel.”

Heftig

Direct na het ongeluk snelden omstanders naar het slachtoffer. Ook de politie was snel ter plaatse. De man hoorde later dat er negen mensen nodig waren om hem onder het hek vandaan te krijgen. Daarna is de man met spoed overgebracht naar het Amsterdam UMC.

De man had een aantal ribben, zijn oogkas en zijn bekken gebroken. “Het is heel heftig. Dit voelde echt als de ergst mogelijke pijn.” De moeder van de renner vult hem aan. “Wonder boven wonder is alleen het botweefsel van zijn bekken kapot en zijn al zijn organen heel gebleven.”

Het kunstwerk is na het incident direct verwijderd. De gemeente, verantwoordelijk voor het kunstwerk, bevestigt het voorval. “De Kunstwacht doet technisch onderzoek naar de oorzaak,” zegt de woordvoerder. “We doen dit zorgvuldig en willen niet vooruitlopen op de uitkomsten. Het hek is nu buiten gebruik. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald wat er verder met het hek gebeurt.”

Schadeclaim

Zoals het er nu naar uitziet mag de man aan het eind van deze week naar huis. Daar wacht hem een revalidatieperiode van zo’n drie tot zes maanden. Volgens de moeder van het slachtoffer moet hij opnieuw leren lopen, maar de verwachting is dat hij erbovenop komt. “We gaan waarschijnlijk wel een schadeclaim indienen.”

Het slachtoffer blijft vanuit het ziekenhuisbed achter met veel vragen. “Ik weet niet waarom de mechaniek faalde, maar ik vind wel dat als je als gemeente iets neerzet, dat het veilig moet zijn en je het zo moet houden. Dat ze daarin tekort zijn geschoten, neem ik ze zeker kwalijk.”