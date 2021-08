Loodzware dakdelen reizigerstunnel station Zuid liggen op hun plek

De twee dakdelen gaan deel uitmaken van het dak van de Brittenpassage van de toekomstige ov-terminal. Beeld ANP

Rond 13.30 uur was de klus geklaard, zo’n anderhalf uur later dan de bedoeling was. Dat is volgens Vergouw nog binnen de marges van de planning, ook omdat er tegelijkertijd met het schuiven al wat werkzaamheden onder de dekken zijn verricht, maar veel verdere ruimte voor uitloop is er niet. Na het plaatsen van de dakdelen moeten de metro- en treinsporen weer gebruiksklaar worden gemaakt. Maandag, als de zomervakantie in de regio eindigt, zullen de eerste metro’s en treinen vanaf 05.00 uur weer rijden.

Drie van de zes sporen waren buiten dienst gesteld, maar op de andere sporen werd nog gereden. De bouwplaats, waar het dak op de reizigerstunnel werd geschoven, was daardoor erg klein. “In het begin gingen de delen er centimeter voor centimeter op, hoe meer ruimte er op de bouwplaats ontstond vanwege het opschuiven van het beton, hoe sneller het ging,” aldus Vergouw.

De dakdelen maken in de toekomst deel uit van het dak van de tweede reizigerstunnel, de Brittenpassage van de toekomstige ov-terminal. De werkzaamheden voor de klus begonnen donderdagavond.