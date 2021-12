Loods Ruigoord verwoest in grote brand: ‘Het besef moet nog komen’

De brandweer kreeg de brand na het middaguur onder controle. Beeld Het Parool

Verslagen staat een groepje kunstenaars van Ruigoord achter rood-wit lint. Ze kijken vol ongeloof naar de overblijfselen van hun grootste atelier, dat deze maandagochtend in vlammen is opgegaan. “Het is zwaar kut, ja,” zegt Dennis Bast (40), “maar het echte besef moet nog komen.”

Het vuur werd iets na tienen ontdekt in het kunstenaarsdorp. Sommige Ruigoorders deden een vergeefse poging om de uitslaande vlammen te blussen, anderen waarschuwden de brandweer. Die kwam niet veel later met vier grote wagens aan op het terrein. Niet lang na het middaguur was de brand onder controle; rond 13.00 uur stond een handvol van de brandweerlieden nog na te blussen.

Er vielen geen gewonden bij de brand. De oorzaak is onbekend en niet meer te achterhalen volgens de brandweer, omdat al het bewijs verbrand is. Van brandstichting lijkt geen sprake.

Het verlies is groot. “Iedereen van ons had wel iets met deze loods,” vertelt een vrouw die haar atelier op Ruigoord heeft en niet met haar naam genoemd wil worden. “Alle theaterdecors, festivalprojecten en gezamenlijke kunstwerken werden hier gemaakt.”

Het meeste pijn doen de afgebrande bussen. In de loods stond een tweetal oldtimers waar Ruigoordkunstenaars decennialang de wereld mee over gingen. “Die bussen zijn iconisch voor ons,” zegt Bast. Een ervan, de zogeheten Luchtbus, was net gerenoveerd. “Daar zijn we bijna zes jaar mee bezig geweest.”

Monument

Ruigoord is een voormalig eiland in het Westelijk Havengebied. In de jaren zeventig werden gebouwen in het grotendeels verlaten dorp gekraakt en tot atelier gemaakt. Inmiddels zijn er zo’n zestig kunstenaars neergestreken. Sindsdien worden er regelmatig culturele activiteiten en feesten georganiseerd.

Vanwege de coronacrisis waren er nu geen grote projecten in de maak en stond de loods er dus leger bij dan normaal. Toch zijn er aardig wat spullen afgebrand, vertelt de vrouw. Zij had haar motor in de loods staan, en bedacht zojuist dat de speakerset ook binnen stond. “Zo schieten me steeds nieuwe dingen te binnen. Van ons allemaal zijn belangrijke spullen weg.”

De kunstenaars betwijfelen of de historische loods nog in ere hersteld zal worden. “Ik denk niet dat de gemeente en andere betrokkenen het zomaar zullen toestaan dat we hier iets nieuws bouwen,” zegt Bast. Hij wijst naar de olieopslagplaats van Evos die vlak achter het verwoeste atelier staat. “Na deze brand zullen ze vast niet willen dat we zo dicht bij de olie bezig zijn.”

Voorzichtig waagt een van de kunstenaars zich onder het lint door en loopt naar de brandweermannen toe. Eigenlijk mag dat niet, maar hij kan het niet laten om te vragen of het misschien mogelijk is om de resten van de Luchtbus in veiligheid te stellen. “Misschien kunnen we daar iets van een monument van maken.”