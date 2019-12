Lood in waterleidingen aangetroffen bij drie kinderdagverblijven

Aanleg van een individuele wateraansluiting in de Hensbroekerstraat in Tuindorp Nieuwendam. Beeld Jakob van Vliet

Lood in het water is sinds deze zomer een groot thema. Volgens de Gezondheidsraad krijgen honderdduizenden mensen in Nederland te veel lood binnen via het kraanwater. In Amsterdam-Noord werden honderden woningen ontdekt waar de concentraties lood veel te hoog zijn.

Lood tast het leervermogen van kinderen tot een jaar of zeven aan en heeft een negatieve invloed op hun IQ. Ook voor ouderen kan het schadelijk zijn. Bij hen vergroot lood het risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziektes.

Kinderdagverblijven

Naar schatting zijn er duizenden woningen en andere gebouwen met loden leidingen in Amsterdam. De gemeente onderzoekt eerst alle gebouwen van vóór 1960 waar geregeld zwangere vrouwen en jonge kinderen komen, zoals kinderdagverblijven en scholen.

De afgelopen maand is er naar 53 kinderdagverblijven gekeken. Inmiddels zijn er van 34 kinderdagverblijven analyses binnen. Hieruit blijkt dat op drie adressen waarden van boven 5 microgram per liter zijn gemeten.

Op een van de adressen zijn de loden leidingen inmiddels al vervangen, op het tweede adres gebeurt dat binnenkort en op het derde adres onderzoekt de gemeente samen met Waternet waar het lood vandaan komt. ‘Zodra de uitslag daarvan bekend is, wordt hierop zo snel mogelijk actie ondernomen,’ schrijven wethouders Laurens Ivens (Wonen) en Simone Kukenheim (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad.

In januari moeten alle analyses binnen zijn. De gemeente zal dan ook alle niet-gemeentelijke gebouwen waar veel kinderen komen aanschrijven voor een controle. Woningcorporaties gaan in januari ook al hun huurders informeren over mogelijke loden leidingen.

Binnenlandse Zaken

De gemeente kan geen druk uitoefenen op woningeigenaren en particuliere huurders. Zij zijn zelf verantwoordelijkheid voor het vervangen van hun waterleidingen. De gemeente vraagt daarom aan het ministerie van Binnenlandse Zaken of deze een wet wil maken waardoor de gemeente ‘efficiënt kan toezien op het buiten gebruik stellen en vervangen van loden leidingen’.

Eerder riep de Kamer in een motie het kabinet al op ervoor te zorgen dat landelijk alle loden leidingen worden vervangen. In het eerste kwartaal van 2020 wordt hierop gereageerd.