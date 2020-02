Lood in water bij 14 Amsterdamse scholen en 56 wooncomplexen

In Noord gaan sommige bewoners nu naar de waterpomp voor drinkwater. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen) in een brief aan de gemeenteraad. Verder is op drie scholen voor voortgezet onderwijs te veel lood in het water gevonden.

In de scholen en de wooncomplexen is meer dan 5 microgram looddeeltjes per liter water gemeten. Met dat soort concentraties is het waarschijnlijk dat hier nog oude loden drinkwaterleidingen liggen. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor lood in het drinkwater omdat het hun verstandelijke ontwikkeling kan schaden.

De gemeente heeft de meetresultaten binnen van 100 van de 111 schoolgebouwen die ouder zijn dan 1960. Na dat jaar werd het gebruik van loden leidingen verboden. Bovenop de 14 schoolgebouwen waar meer dan 5 microgram per liter gemeten werd, is op nog eens 30 scholen tussen de 2 en 5 microgram per liter vastgesteld. Dan is er een kleine kans op loden leidingen en ook dan wordt verder onderzoek ingesteld.

Verder zijn van 251 kinderdagverblijven de meetresultaten binnen. Daarvan hadden er vijf meer dan 5 microgram lood in het drinkwater. Vorige week bleek al dat dit geldt voor drie Amsterdamse vestigingen van opvangorganisatie Kindergarden.

Gemeentepanden

De vijf kinderdagverblijven die te hoog scoren zitten alle vijf in gemeentepanden. Ook de kinderopvangorganisaties met eigen panden zijn aangespoord om het drinkwater te laten onderzoeken. Daarvan zijn 198 resultaten binnen, waarbij dus niet een meting uitwees dat er loden leidingen liggen. Een kanttekening: over de metingen in 76 kinderdagverblijven is nog geen uitsluitsel. Bij vijftien crèches is zelfs nog geen watermonster genomen omdat ze niet te bereiken zijn of traag reageren.

De particuliere huur- en koopwoningen waar een verhoogde concentratie lood is gevonden zijn verspreid over 45 wooncomplexen in de stad. Deze meetresultaten zijn aan het licht gekomen door bijstand van huurdersbelangenvereniging !Woon. In totaal maken zo’n 450 woningen onderdeel uit van deze complexen, maar hiermee is niet gezegd dat in al deze woningen loden leidingen liggen.

Ook de woningcorporaties lichten al hun woningcomplexen van voor 1960 door. In 160 complexen hebben ze het onderzoek afgerond. Daarbij is in 11 complexen meer dan 5 microgram per liter gemeten. Ook hiervoor geldt dat niet alle woningen in die complexen te veel lood in het water zullen hebben. De concentratie kan per woning verschillen, volgens de corporaties. In zes complexen zijn de loden leidingen inmiddels vervangen.