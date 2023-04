Lony Wesseling strijdt al 30 jaar voor duidelijkheid over Bijlmervliegramp: ‘Die mensen hebben recht op openheid’

Wordt het geheime archief over de Bijlmervliegramp openbaar? Lony Wesseling van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer wacht al meer dan dertig jaar. ‘We hebben er alles aan gedaan.’

In een woonkamer vol archiefdozen, ordners en geluidsbanden heeft ze naar het Kamerdebat gekeken over het opheffen van de geheimhouding van het archief over de Bijlmervliegramp. Het toeval wil dat Lony Wesseling (76) net druk doende is om het archief op te ruimen van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. “We hebben in de loop der jaren vreselijk veel verzameld,” vertelt de oud-secretaris van de eerder dit jaar opgeheven bewonersgroep. “Ook bijzondere stukken. Deze week komen medewerkers van het Stadsarchief langs om een inventarisatie te maken.”

De werkgroep werd opgericht in november 1992, een maand nadat het vrachtvliegtuig van El Al was neergestort op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Wesseling: “De aanleiding voor onze eerste bijeenkomst waren twee reclamevliegtuigjes die net na de ramp boven de Bijlmer met hun slepen in elkaar verstrengeld waren geraakt. Dat zorgde voor grote onrust onder bewoners. We schreven een vergadering uit en daar kwamen driehonderd mensen op af. Vijftig van hen meldden zich na afloop aan voor de werkgroep. De betrokkenheid was enorm.”

De werkgroep had twee oogmerken: de onderste steen boven krijgen over de toedracht van de ramp, en helpen om herhaling te voorkomen. Wesseling beet zich vast in het tweede doel. “We hebben het vliegtuig zien neerstorten, mijn man en ik. Het was een onvergetelijke ervaring, maar we hebben meteen tegen elkaar gezegd: wij zijn geen slachtoffers, dat zijn de mensen die onder het puin liggen. Kort na de ramp ging de winterregeling van Schiphol in, waardoor er nog meer vliegverkeer dan voorheen over de Bijlmer kwam. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.”

De eerste jaren waren hectisch en spannend. “We kregen bijvoorbeeld een tip dat een fotograaf foto’s had gemaakt van de Boeing, kort voor het vertrek van Schiphol. We konden de afdrukken komen bekijken op Sloterdijk. Het was inderdaad duidelijk te zien dat een van de motoren scheef hing. In de werkgroep zat een gepensioneerde piloot die zelf Boeings had gevlogen. Die was stellig: als het mijn kist was geweest, was ik nooit vertrokken. De foto’s verschenen ook in de krant, maar de instanties deden het verhaal af als flauwekul.”

Veel emoties

Het gevoel te vechten tegen een overmacht is nooit verdwenen. De harde kern van de werkgroep verdiepte zich jarenlang in de materie om tegenwicht te kunnen bieden. “We hebben met iedereen aan tafel gezeten,” vertelt Wesseling die ook nog enkele jaren op Europees niveau actief was als kritisch volger van de luchtvaart. “Met burgemeesters, ministers, directeuren van Schiphol. Je kunt zulke gesprekken alleen maar aangaan als je goed beslagen ten ijs komt. We hebben er alles aan gedaan. We hebben niets bereikt, een enkel succesje in de marge daargelaten.”

Dat is een schrale oogst na meer dan dertig jaar vrijwilligerswerk. Wat maakte het de moeite waard? “We hebben veel vrienden gemaakt in de werkgroep. We deden het samen. En ik ben, geloof ik, een gedreven type. Als ik ergens voor ga, ga ik er ook echt voor.” De verbetenheid werd ook niet minder door de confrontatie met de instanties. Wesseling: “Toen ik begon, was ik heel onschuldig; ik geloofde oprecht dat in Nederland alles redelijk netjes gebeurt. Mijn bemoeienis met de ramp heeft me geleerd dat het niet zo is. We kwamen terecht in een wespennest.”

Met het verstrijken van de tijd verdween de ramp naar de achtergrond, om af en toe weer de kop op te steken. De 30ste verjaardag van de ramp was zo’n moment. Een dramaserie en een podcast riepen in de Bijlmer veel emoties op en ook veel vragen. Bij Wesseling stond de Israëlische documentairemaker Noam Pinchas voor de deur om een duik in het archief te nemen voor zijn documentaire Murky Skies, over de politieke en industriële belangen die een rol speelden bij de afhandeling van de ramp. “Hij heeft materiaal op video gedigitaliseerd, voor zichzelf en voor ons. Dat kan straks ook mooi naar het Stadsarchief.”

Voor 75 jaar geheim

In het Stadsarchief wordt de nalatenschap van de werkgroep voor iedereen toegankelijk. Wesseling hoopt dat dat ook geldt voor het archief over de vliegramp van de voormalige Rijksluchtvaartdienst waar de Tweede Kamer nu zijn pijlen op heeft gericht. “Ik hoorde vorig jaar voor het eerst dat het hele pakket voor 75 jaar geheim is verklaard. Onvoorstelbaar. Dan is er dus helemaal niemand meer over die het kan navertellen of er nog lastige vragen over kan stellen. De ramp heeft een grote rol gespeeld in het leven van veel mensen in de Bijlmer. Die mensen hebben recht op openheid.”

Wesseling kijkt er naar uit om het, na de overdracht van haar archief, iets rustiger aan te doen. Met de nadruk op ‘iets’: “Ik ben taalcoach voor nieuwkomers en zit ook nog in een actiegroep die zich bezighoudt met de gezondheid van de omwonenden van de Gaasperdammertunnel. Je moet op mijn leeftijd niet achter de geraniums gaan zitten suffen, want daarvan takel je in hoog tempo af. Maar iets minder mag wel. Mijn man dringt er ook geregeld op aan om samen een uitstapje te maken.”