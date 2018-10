Lola betrekt voormalige Blijburg-paviljoen

Verschillende partijen mochten de afgelopen tijd een pitch opsturen voor de nieuwe invulling van het paviljoen, dat eigendom is van de gemeente. Daarbij werd gezocht naar een partij die een creatieve invulling kon geven aan de plek, waarbij verbinding met de buurt het belangrijkste speerpunt was.



Lola diende de beste pitch in. De nomadische broedplaats, die hiervoor in een voormalig schoolgebouw in Nieuw-West en daarvoor in de voormalige Bijlmerbajes huisde, gaat op het paviljoen onder andere een ontmoetingsplek realiseren met ateliers en studio's. Ook komt er een podium voor muziek en theater, horeca, een toko en een bezoekerscentrum.



Strandeiland

Deze broedplaats is wederom tijdelijk en zal na ongeveer twee jaar het veld moeten ruimen. Dat is het moment dat het pand moet plaatsmaken voor de uitbreiding van IJburg met de komst van het vijfde eiland, het Strandeiland.



Rondom het paviljoen en bij het huidige strand beginnen de werkzaamheden al binnenkort. De verandering van het uitzicht en het vele bouwverkeer die met de werkzaamheden gepaard zouden gaan, waren voor de voormalige gebruiker van het paviljoen, standtent Blijburg genoeg reden om vervroegd te sluiten.



Het nieuwe strand van IJburg krijgt een plek op het nieuwe Strandeiland. Die wordt nog groter dan de huidige zandvlakte en is af in de zomer van 2024. Op het nieuwe strand is ruimte voor meerdere strandpaviljoens. Mogelijk krijgt Blijburg daar ook een plek.



