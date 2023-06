‘Lokker’ Asmae el H. (36) ontkent betrokkenheid ontvoering jongen (15) in De Pijp: ‘Ik hoor niet bij deze mensen!’

Het busje waar de 15-jarige jongen begin dit jaar in werd vervoerd na te zijn ontvoerd. Beeld Politie Amsterdam

Dat is de hamvraag in haar strafzaak. De rechtbank ziet vooralsnog aanwijzingen voor het eerste. Ze blijft in de cel tot de volgende zitting, op 12 september.

Volgens de officieren van justitie heeft ze de ontvoering zorgvuldig voorbereid samen met haar zes medeverdachten, en speelde ze daarin een voorname rol. Als vrouw moest zij het vertrouwen van de jongen winnen door hem bij zijn huis in de Tweede Jan Steenstraat te vragen haar te helpen een ladder in de bestelbus te zetten, waar hij vervolgens na een worsteling in werd ontvoerd.

Getraumatiseerde jongen

Zelf herhaalde ze op een inleidende zitting huilend dat ze ‘ergens aan heeft meegedaan waarbij ze helemaal nooit betrokken had moeten raken’, onwetend over het ontvoeringsplan. “Ik heb een jongen van 15 getraumatiseerd en ondertussen traumatiseer ik mezelf en mijn zoontje van 6. Ik wil naar huis! Ik heb hier zoveel spijt van! Ik hoor niet bij deze mensen!”

De puber werd in de ochtend van 10 januari 2023 ontvoerd door de groep die hem naar een vakantiehuisje in Langbroek wilde brengen, dat voor een week was gehuurd en waarvan de ruiten waren afgeplakt. Het doel lijkt te zijn geweest hem en zijn omgeving onder druk te zetten vanwege zijn vermoede rol in een overval op 18 december 2022 in een huis aan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid.

De jongen en zijn vrienden waren daar bij een vriendin ‘aan het chillen’ toen twee gewapende overvallers zo’n 2 ton euro’s en dure horloges en tassen stalen. Na de overval raakten onder meer de hoofdbewoonster van de woning en haar broer ervan overtuigd dat de jongens dubbelspel hadden gespeeld, en hadden samengewerkt met de overvallers.

De zeven verdachten van de ontvoering hadden twee busjes en drie auto’s gehuurd, telefoons aangeschaft, een stroomstootwapen en traangas gekocht en het vakantiehuisje gehuurd en geblindeerd. Het lijkt de bedoeling te zijn geweest het slachtoffer daar enkele dagen te ondervragen.

Dna op koffiemok

De meeste van haar medeverdachten waren in april al op een inleidende zitting verschenen, de zaak van Asmae el H. loopt enigszins achter.

De officieren van justitie benadrukten dat zij blijkens camerabeelden al een uur voor de uiteindelijke ontvoering in de straat was, waar ze de te gebruiken voertuigen kennelijk opwachtte, en waar ze de vermoede leider van de ontvoering waarschuwde dat die moest opschieten.

Ze is ook in het geblindeerde vakantiehuis geweest, blijkens haar dna op een koffiemok daar, dus moet ze hebben beseft dat de puber daar zou worden heengebracht. Aangezien het conflict over de overval nog niet is opgelost, vrezen de aanklagers dat Asmae el H. daar weer in verzeild kan raken als ze wordt vrijgelaten. Na een eerdere veroordeling stond ze nog onder begeleiding toen ze bij deze zaak betrokken raakte.

Justitie schetste ook dat ze zwart geld verdiende in de bediening in illegale gokhuizen, terwijl ze een bijstandsuitkering heeft.

‘Moddergooien’

Haar advocaat Marq Wijngaarden betoogde dat haar rol in de worsteling niet goed is te zien op de camerabeelden en dat die beelden in zijn ogen juist bevestigen dat ze door het geweld werd overvallen.

Op haar strafblad staan wel winkeldiefstallen, maar geen veroordelingen in geweldszaken. Bovendien heeft El H. ‘als enige verdachte een volledige verklaring afgelegd’. “Het Openbaar Ministerie is het dossier bij gebrek aan verklaringen een beetje aan het pimpen,” zei Wijngaarden. “De vraag of mijn cliënt inkomsten zou hebben uit gokhuizen heeft totaal niets met deze zaak te maken. Meer dan zwartmaken en moddergooien is het niet.”

De zeven verdachten zullen uiteindelijk gezamenlijk terechtstaan.

