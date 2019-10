Lokale bedrijven slachtoffer van de groeiende stad

Nieuwbouw Hotel Boot & Co bij de Houthavens. Beeld Eva Plevier

Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad. De raad gaf het stadsbestuur woensdag opdracht om een plan te maken zodat lokale ambachtelijke bedrijven en de maakindustrie voor de stad behouden blijven.

Door de sterke groei van de dienstensector en het toerisme dijt Amsterdam de laatste jaren enorm uit. De consequentie van die populariteit is dat steeds meer bedrijventerreinen omgebouwd worden tot woonwijken met hotels, terwijl hier nu nog vaak de maakindustrie zit.

Volgens zakelijk makelaar Colliers verdwijnt de komende jaren 500 hectare bedrijfsterrein uit de stad. Een extra tegenvaller voor de overgebleven ambachtslieden is dat de huurprijzen voor het overgebleven vastgoed enorm stijgen. Hierdoor komen vaklui als glas-in-loodzetters, meubelmakers, brouwers van speciaalbier en drukkers in de problemen.

Werkgelegenheid

Volgens de raad is het van belang om dit soort bedrijvigheid voor de stad te behouden, niet alleen voor de klanten van deze bedrijven maar ook voor de werkgelegenheid die bijvoorbeeld timmerwerkplaatsen of stoffeerders bieden. “We willen geen stad zijn die alleen maar groeiruimte geeft aan de zakelijke dienstverlening of de financiële sector,” zegt PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond.

Wie de groeiplannen voor de maakindustrie moet gaan uitwerken is nog niet duidelijk, een opvolger voor de afgetreden wethouder economische zaken Udo Kock is nog niet gevonden. Wethouder Simone Kukenheim (zorg) neemt momenteel de portefeuille waar.

Geen visie

Vorig jaar sloegen ondernemers ook al alarm over het gebrek aan bedrijfsruimte in de stad. Toen zei Petra Tiel van werkgeversvereniging VNO-NCW Amsterdam onder andere: “De gemeente moet zich realiseren wat er gebeurt als je bedrijfsterreinen overal schrapt. Er is geen visie op waar we moeten werken, terwijl het college zich opwerpt voor werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die je juist op bedrijfsterreinen vindt.”