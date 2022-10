Loeki en Timo zagen hun café Bluey’s afbranden: ‘Twee jaar werk, weg in twee uur’

Timo Theeuwes en Loeki Kin: ‘De hele weg in de politieauto dacht ik: dit is een nachtmerrie. Ik word zo wakker.’ Beeld Jennifer Gijrath

Om café Bluey’s op het Zeeburgereiland hangt twee weken na de brand nog steeds een indringende zwavellucht. Aan de muur plakken gesmolten letters, alle kamerplanten hangen er zwart en sip bij en van de keuken is niets meer over. Wat rest is een zwartgeblakerde versie van het eerder zo kleurrijke café, dat nicht en neef Loeki Kin (33) en Timo Theeuwes (27) twee jaar geleden openden.

Tijdens de eerste lockdown kreeg Kin vanuit haar werk in de conceptontwikkeling het aanbod iets van het pand te maken. Het Zeeburgereiland kende nog weinig horecazaken, de wijk was in opbouw. “We zagen de mogelijkheid een echt buurtcafé te beginnen.” Binnen een maand bouwden ze met veel hulp van vrienden hun café op. Afgestudeerd biomedicus Theeuwes had jaren ervaring in de keuken. Bluey’s werd een all-day brunchtent met Theeuwes als chef en Kin achter de bar. Kin: “Ik dacht, dit kan een heel goed of een heel slecht idee zijn.”

Het werd dat eerste: binnen no time zaten ze elke dag vol. Aan de lange houten leestafel werd door gasten gewerkt, in luie groene zitstoelen zaten mensen te lezen en op en rond de bank werden veel spelletjes gespeeld. “Dat vond ik een goed teken,” zegt Theeuwes. “Mensen kwamen hier samen, maar ook in hun eentje de dag doorbrengen. Dat betekent dat er een goede sfeer hangt. Het is echt een dorp, dit eiland.” Vrienden en familie moesten te hulp schieten in de bediening. Bluey’s liep als een trein, tegenslagen ontmoedigden ze niet. Kin: “We waren net uit de survival modus van corona. We dachten: nu gaan we vliegen.”

Nachtmerrie

Tot die dramatische nacht van 14 op 15 oktober, toen er rond 1:15 uur een brand ontstond in de keuken. Theeuwes had zijn telefoon uitstaan die nacht, dus belde de politie persoonlijk aan bij zijn huis in Amsterdam-Noord. “De hele weg in de politieauto ernaartoe dacht ik: dit is een nachtmerrie. Ik word zo wakker.” Toen hij bij Bluey’s aankwam waren de vlammen weg en smeulde het hele pand na. Hij voelde de grond onder zich wegzakken. “Twee jaar werk, weg in twee uur. Toen heb ik wel even flink staan huilen.” Het zou kunnen dat de brand is ontstaan in de was die uit de droger was gehaald. “Ik had nog nooit van broei gehoord,” vertelt Theeuwes.

Zijn nicht Kin belde hij die nacht niet wakker, zij was op dat moment 39 weken zwanger. “Een slechtere timing bestaat niet,” zegt Kin. Die zaterdagochtend kwam de realiteit hard binnen: dit wordt een enorme klus. Van hun café was niet meer over dan zwart-roeten meubels, nat van het bluswater. Volgens Theeuwes wilden ze het liefst gelijk aan de slag, maar moesten er eerst vele stappen ondernomen worden met de verzekering en de brandweer.

Met inmiddels 40 weken op de teller houdt Kin vanaf de bank contact met mensen die wat willen doen voor Bluey’s. Theeuwes neemt alle praktische zaken en afspraken met de verzekering op zich. Hoeveel er van de schade gedekt wordt en hoe alles straks verder moet, is nog onzeker. Kin: “We hangen tussen hoop en wanhoop in.” Wat hun beiden moed geeft, zijn de reacties van anderen. “De hulp uit de buurt is overweldigend,” vertelt Kin.

Crowdfunding

De maandag na de brand startte overbuurvrouw van Bluey’s, Dunja Hoogeweegen (28), een crowdfunding. “Loeki is een vriendin van mij geworden doordat we elkaar zoveel spreken in Bluey’s.” Ze werden tegelijk zwanger en Hoogeweegen beviel drie weken voor de brand. “Ik wist wat Loeki te wachten stond en wilde haar helpen.” Inmiddels is er 25.000 euro opgehaald en hopen ze de 50.000 te halen. Nu er geen inkomsten zijn, moet dat geld vooral openstaande facturen dekken. Hoogeweegen: “Bluey’s is het centrale punt van Zeeburgereiland, ik snap dat mensen geld over hebben voor de wederopbouw.”

Maar voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Theeuwes is druk bezig met verzekeringen, de brandweer en hulpacties. Op 5 en 6 november organiseren ze een pop-up in de Buurtkamer aan de rand van het eiland, om de buurt op de hoogte te stellen van de plannen. Theeuwes schat in dat de wederopbouw vier tot zes maanden gaat duren. Ze hopen dat ze het financieel gaan redden.

Naast de crowdfunding kunnen mensen in een taskforce aangeven hoe ze straks bij de wederopbouw kunnen helpen. De een brengt koffie, de ander schildert. Voor Theeuwes kan die wederopbouw niet snel genoeg beginnen. “Ik word depressief van elke dag dat zwart te zien en die geur te ruiken. Als dat weg is, hoop ik dat we echt aan de slag kunnen.”

Bluey’s na de brand. Beeld Jennifer Gijrath