Lodewijk Asscher: 'Na die uitslag ben ik nergens meer bang voor'

Zijn eigen werk: de sociaaldemocratie er weer bovenop helpen. "De dingen waar mensen het meest naar verlangen, waar wij heel goed in zijn, hebben we te weinig laten zien," zegt hij. "Een goede leraar voor de klas, betaalbaar wonen, mensen de ruimte geven in hun werk. Eigenlijk een heel ouderwets verhaal: de markt biedt niet overal een oplossing voor. Succes is geen keuze."



U staat met uw negen zetels in het rijtje van legendarische sociaaldemocraten als Troelstra, Drees, Den Uyl en Kok.

"Ik ben na de verkiezingen met het lood in mijn schoenen naar Wim Kok gegaan, de laatste echte staatsman uit de Nederlandse politiek. Daar stond hij in de deuropening van zijn huis in Amsterdam-West: de grote vriendelijke reus. Toen ik op hem afliep, dacht ik bij mezelf: eikel, wat heb je gedaan? Hoe ga je hem vertellen wat er is gebeurd?"



"Maar Wim zei: 'Ik zit me de hele tijd af te vragen wat ik verkeerd heb gedaan dat jou dit is overkomen.'"



Wim Kok heeft 25 jaar geleden de ideologische veren bij het oud vuil gezet.

"Hij heeft ook gezegd: we hebben nieuwe ideologische veren nodig. Zijn tragiek is dat dat verhaal nooit de overlevering heeft gehaald."



Net als die nieuwe ideologische veren.

"Dat klopt. Er is geen groot verhaal, geen wenkend perspectief. Dat hebben we te weinig geboden, terwijl er wel veel behoefte aan is."



U zegt eigenlijk: de PvdA faalt al een kwart eeuw.

"Ik wil liever naar mijn eigen tijd kijken. Op de ijsbaan kwam een mevrouw naar me toe om me te zeggen dat ze voor het eerst PvdA heeft gestemd. Ze maakte zich zorgen over de verharding in de samenleving, zei ze. En: bedankt dat je het voor ons doet. Dat vervulde me met trots."



Waarom schrijft u niet over het opkomend populisme?

"Omdat ik liever vertel wat ik zelf wil en waar wij voor zijn. Links heeft twintig jaar lang uitgelegd waarom de populisten niet deugen. Die energie hadden we beter kunnen stoppen in een geloofwaardig verhaal, waar de mensen vrolijk van worden."



Er wordt wel gezegd: de kiezer verveelt zich.

"Dat is van een stuitende arrogantie. Mensen zitten op nulurencontracten, ze kunnen geen woning vinden, kinderen worden naar huis gestuurd."



"Er zijn veel mensen die werken en toch arm zijn, die echte zorgen hebben over hoe ze het moeten rooien."



Uw moeder was arm.

"In 1945, ze was een baby, overleed haar vader. Hij was violist in het Concertgebouw. Daar was niet veel voor geregeld. Ja, je kon gratis naar concerten, maar dat was het wel. Haar moeder was typiste en had niet altijd vast werk. Dus was er geen geld. Zo ging dat in die tijd. Gewoon pech. Als kunstenaar was het sowieso geen vetpot, maar dan moet je niet ook nog eens doodgaan."