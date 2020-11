Loden leidingen in nog 2600 woningen in Noord

Een lege woning in Amsterdam-Noord waar de loden leidingen in de bodem onder het huis zichtbaar worden, doordat de vloer open is gemaakt. Beeld Jean-Pierre Jans

Die tussenstand gaven de woningcorporaties dinsdagavond bij een hoorzitting in de gemeenteraad. Daarmee bleek nog maar eens dat het probleem zich concentreert in Tuindorp Nieuwendam, Tuindorp Oostzaan en Tuindorp Buiksloot. Zoals eerder bekend werd, denkt woningcorporatie Ymere daar tot 2022 bezig te zijn met het weghalen van alle loden drinkwaterleidingen.

In de tuindorpen is weghalen moeilijker omdat het lood vaak verstopt is in toevoerleidingen onder de woonblokken. Ook heeft het coronavirus voor vertraging gezorgd. Ymere pakt nu zo’n twintig woningen per week aan en verwacht dit tempo nog te versnellen.

Halverwege 2021

Minder duidelijkheid is er over de woningen van particuliere verhuurders. In een enquête van de gemeente verklaarde twee derde van de verhuurders zich bewust te zijn van het probleem en bereid de leidingen te vervangen, maar een derde niet. Ook belangenvereniging Vastgoed Belang noemde dat zorgelijk.

Vanuit de gemeenteraad klonk enige tevredenheid over de voortgang die woningcorporaties en sommige verhuurders hebben geboekt sinds de vorige hoorzitting in februari. Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AWFC) moet het mogelijk zijn om, buiten de tuindorpen, voor halverwege volgend jaar alle loden leidingen weg te halen.

Huurkorting

Tegelijk is er nog veel te doen. De aanwezige raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA en Denk zeker ook aan de kleine particuliere verhuurders. “Amsterdammers verdienen te weten waar ze aan toe zijn,” zei D66-raadslid Alexander Hammelburg, de organisator van de hoorzitting. Dat in de tuindorpen nog duizenden woningen gesaneerd moeten worden, noemt hij shockerend.

Ymere is verder de gebeten hond door de meetmethode die de woningcorporatie op nahoudt om te bepalen of huurders in aanmerking komen voor huurkorting. Volgens Hammelburg en ook PvdA’er Tom Leenders is Ymere daarmee veel te streng voor zijn huurders.

Tot hun schrik ontdekten bewoners van de tuindorpen in Noord vorig jaar dat onder hun woningen nog oude loden leidingen verstopt zaten. Toen de Gezondheidsraad later dat jaar kwam met een alarmerend rapport over de gezondheidsschade van lood in het drinkwater bij met name jonge kinderen kwam het probleem hoog op de agenda te staan.