Loden leidingen in 20 procent van de doorzochte woningen

Bij deze bewoner in de Orteliusstraat (West) werd een loden pijp gevonden. Beeld Susanne Stange

Teams van huurdersbelangenorganisatie !Woon gaan in totaal bij 2400 woningen in Amsterdam-Zuid, Oost en West langs de deuren, op zoek naar loden leidingen. Uit een brief van wethouders Jakob Wedemeijer (wonen) en Simone Kukenheim (zorg) aan de gemeenteraad blijkt dat de zoektocht geen vergeefse moeite is. Na 1400 huisbezoeken zijn in zo’n 330 woningen loden leidingen gevonden.

De zoektocht is onderdeel van de operatie die Amsterdam heeft opgezet om de stad voor eens en altijd te ontdoen van loden drinkwaterleidingen. Lood in het drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor kleine kinderen. Na 1960 werd geen lood meer gebruikt voor de waterleiding. Sindsdien zijn bij renovaties veel leidingen vervangen, maar twee jaar terug werd pijnlijk duidelijk dat in oudere huizen vaak nog lood is achtergebleven.

Kinderdagverblijven

Inmiddels zijn in alle gemeentegebouwen, zoals scholen en kinderdagverblijven, de loden leidingen weggehaald. Woningcorporaties hebben in vierduizend huurwoningen lood gevonden. Komend voorjaar verwachten zij de laatste loden leidingen te vervangen. Woningcorporatie Ymere maakte al eerder bekend tegen die tijd klaar te zijn in de tuindorpen van Amsterdam-Noord, waar het probleem als eerste aan de oppervlakte kwam.

Na die ingrepen zullen vooral particulier verhuurde woningen nog loden leidingen hebben. In ruim duizend woningen zijn ze gevonden met hulp van !Woon, nadat bewoners aan de bel hadden getrokken. De huisbaas haalt het lood vaak snel weg als huurders bij de huurcommissie een fikse korting op de huur bedingen. Ook treedt de gemeente op tegen verhuurders die het vertikken om de leidingen weg te halen. Nadat de gemeente eerder 70 zaken had opgestart, zijn er nu nog 120 bij gekomen.

Goede indicaties

De teams van !Woon vinden in Zuid de meeste loden leidingen – daar ging het om 152 van de 503 doorzochte woningen, 30 procent. Uit de huisbezoeken zijn ook lessen te trekken. Zo wordt het meeste lood gevonden in woningen van tussen 1920 en 1940. Ook de manier van bouwen en de hoogte van de kruipruimte zijn een goede indicatie voor de teams van !Woon.

Die zetten hun zoektochten daarom graag voort, ook als de afgesproken 12 woonblokken met 2400 woningen zijn doorzocht. Oscar Vrij van !Woon verwacht dat lood vooral gangbaar is in de Rivierenbuurt, de Hoofddorppleinbuurt en de Stadionbuurt, waardoor het percentage ook daar rond de 20 procent zal uitkomen. “In de Baarsjes en de Watergraafsmeer zal dat iets lager zijn, maar nog wel boven de tien procent.”