Loden drinkwaterleidingen aangetroffen in West

De regiomanager van Ymere bekijkt de leiding in een huurwoning in Noord, waar eerder lood in leidingen werd aangetroffen. Beeld Jean-Pierre Jans

In de woningen zelf zijn geen loden leidingen gevonden, maar wel in de toevoerleidingen. Dat was eerder ook het probleem met honderden huurwoningen van Ymere in de tuindorpen in Noord. Omdat leidingen onder de woonblokken van lood zijn, blijven bewoners met lood besmet water krijgen, zelfs als in huis de loden leidingen zijn weggehaald.

Dat schrijven de wethouders Laurens Ivens (wonen) en Simone Kukenheim (zorg) in een brief aan de gemeenteraad. In de woningen komt water met te veel lood uit de kraan, schrijven de wethouders. De bewoners zijn vandaag geïnformeerd. De Key is meteen met de sanering van de loden leidingen begonnen.

In de brief richten de wethouders zich ook tot Ymere. Die corporatie gaf eerder aan twee tot drie jaar nodig te hebben om overal de loden leidingen te vervangen. Dat vindt het stadsbestuur te lang. De wethouders dringen er daarom bij Ymere op aan om de leidingen sneller weg te halen.

De overige corporaties inventariseren intussen hun woningenbestand, op zoek naar de loden leidingen die nog niet zijn weggehaald. Later deze maand willen ze een plan van aanpak presenteren om overal de loden leidingen weg te halen.

Wethouder Ivens roept verder een niet bij naam genoemde particuliere verhuurder op het matje om die ervan te overtuigen dat de loden leidingen zo snel mogelijk weg moeten. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Rappange. Vorige week was er nog een protestactie van huurders op het hoofdkantoor van Rappange. 38 huurders moesten vorig jaar voor een test van hun drinkwater hun toevlucht nemen tot de stichting !Woon, omdat hun verhuurder deze test niet wilde aanbieden. Volgens het stadsbestuur ging het daarbij in het merendeel van de gevallen over een en dezelfde verhuurder.

Kinderdagverblijven

Het stadsbestuur komt verder met actuele cijfers over de gemeentegebouwen die zijn onderzocht. Het gaat daarbij om gebouwen van voor 1960, want tot dat bouwjaar mochten loden leidingen gebruikt worden. De gemeente focuste daarbij eerst op 172 gebouwen van voor 1960 waar veel jonge kinderen en zwangere vrouwen komen. Daarvan zijn nu 120 testuitslagen binnen met daarbij 14 gebouwen waar te veel lood in het drinkwater zit. Het gaat onder meer om vier kinderdagverblijven. Van drie kinderdagverblijven was dit eerder al bekend.

Op drie kinderdagverblijven zijn de leidingen inmiddels vervangen. Verder gaat het om één locatie van een Ouder- en Kindteam, een gebouw van een kinderboerderij en een museum met een educatief centrum waar veel kinderen komen.

Eerder werd op de Theo Thijssenschool al te veel lood in het water gevonden. De loden leidingen worden daar nog deze maand vervangen. De gemeente heeft verder in kaart gebracht welke scholen gevestigd zijn in gebouwen van voor 1960. Daar wordt overal een watermonster genomen. Dan gaat het om 73 schoolgebouwen en 28 gymzalen.

De kinderdagverblijven die niet gevestigd zijn in een pand van de gemeente zijn per brief benaderd en opgeroepen om te controleren of ze loden drinkwaterleidingen hebben. Daarbij gaat het om 285 kinderdagverblijven die gevestigd zijn in een pand van voor 1960.