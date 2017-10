Locoburgemeester Ollongren: de hele stad is verdrietig

'Ook voor het college, de raadsleden, de vele ambtenaren en de vele anderen die de afgelopen zeven jaar met hem hebben gewerkt, is het een enorm verlies.''



Verder liet ze weten dat de gedachten van het stadsbestuur en de gemeente uitgaan naar zijn vrouw en kinderen, en de andere nabestaanden.



"Burgemeester Van der Laan deed alles voor de stad. Tot op het laatst heeft hij zich ingezet voor alle Amsterdammers. Daarvoor zijn wij hem ontzettend dankbaar, en verdient hij veel respect.''



Intens missen

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg (VVD) schreef op Twitter: "Er is een Amsterdammer dood gegaan, ik huil, de stad huilt. Eberhard deed alles voor de stad.''



Fractievoorzitter van de VVD, Marja Ruigrok, liet weten: "Onze burgemeester was iemand die verbinding en draagkracht enorm effectief kon inzetten. Ik ben net als iedereen in zijn stad intens verdrietig en leef mee met al zijn naasten.''



Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van collegepartij D66 Amsterdam, reageerde via Twitter: "Rust zacht Eberhard. De lieve stad zal je intens missen."



De SP, die ook in het Amsterdamse stadsbestuur zit, wil nog even niet reageren, liet fractievoorzitter Daniel Peters weten.



