Locoburgemeester Amstelveen over mishandeling Frédérique: ‘Het is ingeslagen als een bom’

Het speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan waar Frédérique werd mishandeld. Beeld Marc Driessen

De veertienjarige Frédérique werd maandagmiddag zo zwaar mishandeld dat ze met een gebroken neus en een kaakfractuur naar het ziekenhuis moest. Volgens haar vader hadden Frédérique's belagers haar bij een speeltuintje in Westwijk gevraagd of ze een jongen of een meisje was, waarop zij geen antwoord wilde geven. Later zou ze hebben geantwoord: ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn.’

Locoburgemeester Herbert Raat van Amstelveen voelt naast de schok van het geweld tegen het meisje in de rustige woonbuurt ook bewondering voor haar antwoord. “Haar reactie is kenmerkend voor de sfeer hier in Amstelveen. Doe normaal, er is ruimte voor iedereen, behalve voor geweld.”

Hoe gaat het met Frédérique?

“Ik ben er geweest en het hele gezin is ontzettend trots op haar, net als ik. Als gemeente proberen we ook te zeggen: pas goed op jezelf en neem ook rust met elkaar. Als zoiets heftigs is gebeurd kan het ook goed zijn om even een time out te nemen. Ze is ontzettend dapper geweest, als er nu behoefte is aan rust helpen we daar graag mee.”

De politie categoriseert het incident als geweld tegen een lhbtq. Zijn zij vaker slachtoffer in Amstelveen?

“We zijn geen enclave, maar de tolerantie is hier doorgaans wel heel groot. Je kunt hier nog gewoon met een keppeltje over straat, zeg ik altijd. Er gebeurt altijd wel wat, maar over het algemeen is de omgeving hier tolerant. Daarom is deze mishandeling ook zo’n ontzettende schok. Haar reactie is kenmerkend voor de sfeer hier in Amstelveen. Doe normaal, er is ruimte voor iedereen, behalve voor geweld.”

De gebeurtenis vond plaats in een woonwijk. Wat is de impact op de buurt?

“Ik woon hier in Westwijk zelf vlakbij Frédérique en deze mishandeling is ingeslagen als een bom. Het ging als een lopend vuurtje door de buurt, via de Whatsappgroepen. Mijn eigen vrouw liet me nota bene weten dat dit was gebeurd, toen ze het voorbij zag komen op sociale media. Je hebt zelf ook kinderen, de meeste mensen wonen hier vanwege de ruime huizen met een tuin. Dat een 14-jarige slachtoffer dan uitgerekend hier wordt mishandeld, voel je hard binnenkomen.”

Is de buurt onveilig geworden?

“Niet dat ik weet. Tien jaar geleden hadden we nog weleens last van hangjongeren, maar de laatste jaren niet meer. Er wonen veel jongeren en kinderen, omdat de wijk daarvoor gebouwd is, met veel scholen. Er gebeurt altijd wel wat, maar dit is on-Amstelveens. Het kenmerk van deze regio is juist dat je niet hard wegrent of snel doorloopt en dat je je veilig voelt om te zeggen wat je wil. Wat er dan precies gebeurt wordt onderzocht door de politie en het OM.”