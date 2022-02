Lockdown waait over: toch schaatsbaan op het Rembrandtplein

De ijsbaan op het Rembrandtplein. Beeld Maarten Bezem

“We beginnen vrijdag met het opbouwen van de chalets,” zegt Ton Poppes van de ondernemersvereniging Rembrandtpleinbuurt. “Vanaf volgende week donderdag kan geschaatst worden, tot eind maart. We zijn er erg blij mee.” De benodigde vergunningen zijn pijlsnel geregeld. “Stadsdeel Centrum is heel welwillend geweest.”

“Zo trekken we de Amsterdammer terug naar het Rembrandtplein. Om de achterstand die we hebben, bij te spijkeren. Zo laten we ook zien dat er weer reuring is. We willen ons van de beste kant laten zien.”

Uitgaansplein

Normaliter staat de ijsbaan, die wordt uitgebaat door de Amsterdamse evenementenkoning Stuy, vanaf eind november tot eind januari op het uitgaansplein. “Maar dat risico durfden we toen niet aan. Gelukkig maar, want vervolgens kwam de lockdown. Nu met de laatste versoepelingen gaan we het toch doen. De omliggende horeca gaat dan ook volop open.”

Zodra het kabinet de openingstijden verruimt, geldt dat volgens Poppes ook voor zijn zaken rond het Rembrandplein, waaronder club Escape die de afgelopen weken overdag als sportschool was geopend. “We gaan, zodra het kan, sowieso tot één uur open. Die verruiming helpt de horeca en het nachtleven enorm. Niet alleen ondernemers hebben dat nodig, ook de jonge Amsterdammers.”