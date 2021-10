‘Lockdown-pup’ overspoelt Amsterdamse hondenopvang met oppas- en uitlaataanvragen

‘Bij zowel dagopvang als uitlaatservice is geen plek meer. Maar de aanvragen blijven binnenkomen.’ Beeld Hollandse Hoogte / Sander Koning/ANP

Als ze zou willen, dan zou Seppa Spagnuolo van de Amsterdamse hondenopvang en -uitlaatservice Dido wel dertig honden per loopje mee kunnen nemen, zo veel vraag is er naar haar diensten de laatste weken. “Maar dat is verre van veilig meer, dat zou ik nooit doen.”

Voor het eerst sinds ze vijf jaar geleden begon, heeft ze een wachtlijst moeten instellen. “Het is zo ongelofelijk druk de afgelopen maanden. Bij zowel de dagopvang als de uitlaatservice zijn al heel lang geen plekken meer, maar de aanvragen blijven binnenkomen.” Een tiental honden staat nog op de wachtlijst. En daarmee ook hun soms wanhopige baasjes. “Die gaan sinds een tijdje weer naar kantoor en denken nu: ‘shit’.”

Volgens de cijfers van Dibevo, brancheorganisatie voor huisdierspecialisten, zijn er in coronatijd zo’n 200.000 honden bijgekomen, vertelt voorzitter Gijs van den Assum. Daar zitten ook veel pups uit het buitenland bij – in Nederland steeg de vraag in de begintijd van corona zo hard dat er op een gegeven moment bijna geen hond meer te krijgen was. “Het was echt een lockdownhype,” zegt Van den Assum.

Stop

Dierenopvang en -asiel DOA in Amsterdam Nieuw-West is voor het eerst helemaal gestopt met bijhouden van de wachtlijst voor dagopvang, vertelt woordvoerder Jeanine Kornmann. “Er was geen houden meer aan.” In juni waarschuwde de opvang al voor de toegenomen vraag naar dagopvang voor honden. “Als je toen niet snel genoeg bent geweest, dan vis je nu echt achter het net.”

De drukte heeft niet alleen te maken met het aantal aanvragen, vertelt Kornmann, maar ook met de honden zelf. Dieren die in coronatijd zijn aangeschaft hebben maar weinig andere contacten dan hun baasjes om zich heen gehad, zijn dus slecht gesocialiseerd en hebben gerichte begeleiding nodig. “Het indelen van de groepen, de begeleiding, de roedels vormen: alles kost meer tijd.”

Ook bij de Amsterdamse Ype van der Zee van uitlaatservice Meneer de Hond geldt nu: vol is écht vol. “Ik ben in tien jaar tijd altijd wel druk geweest, maar ik heb de laatste tijd zoveel mensen moeten cancelen.” Van der Zee loopt met zijn ‘klanten’ zijn rondes in het Diemerbos, waar hij een vergunning heeft. Nieuwe vergunningen voor meervoudig hondenuitlaters worden daar niet meer uitgegeven, vanwege de toegenomen drukte. “Maar je ziet het ook op straat: kijk maar naar de grote groepen honden, de uitlaatbusjes die door de stad rijden.”

Corona

De aanvragen die bij Stef Blomberg van uitlaatservice woof-o uit Amsterdam-Noord binnenkomen, vallen qua leeftijd allemaal onder de groep ‘coronapups’. Maar ook daarvoor: geen plek. En ook Conny Zijlstra van Hondencrèche S114, pal naast de Zeeburgertunnel, valt een coronapatroon op. “Mensen hebben deze honden vaak echt met een roze bril op aangeschaft. Vroeger had je echte hondenmensen, nu heb je mensen met honden.”

Sommige huisdierenplatforms, zoals Petbnb, spelen handig in op de enorme vraag naar opvang. Baasjes kunnen op de site matchen met een particuliere oppas of uitlater. “Handig,” zegt Dibevo-voorzitter Van den Assum, “maar je kunt je honden niet zomaar bij liefhebbers achterlaten. Ze bedoelen het goed, maar er is echt professionaliteit bij geboden.”