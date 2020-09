Lockdown of niet: we blijven ons bovenmatig storen aan onze buren

Beeld ANP XTRA

Vorig jaar waren dat er in deze tijd 839. Het aantal meldingen van geluidsoverlast dat niet op de horeca betrekking heeft, blijft zelfs alleen maar toenemen. In Amsterdam is het aantal meer dan verdubbeld, van 441 in augustus vorig jaar tot 899 in augustus van dit jaar.

Eerder werd al bericht dat er veel meer meldingen van burenruzies zijn, maar dat was toen nagenoeg iedereen thuis zat. Het is inmiddels drukker op straat, in het ov, op de werkvloer en musea en horeca zijn weer open, maar kennelijk blijven we ons bovenmatig storen aan onze buren.

Zoomvergadering

“Nog steeds werken heel veel mensen thuis,” zegt politiewoordvoerder Robbert Salome. “Als je bijvoorbeeld in een zoomvergadering zit terwijl de buurman harde muziek draait, kan dat voor conflicten zorgen.”

Vooral in de maand april groeide het aantal burenincidenten enorm, tot gemiddeld 1234 per week. Een jaar eerder waren dat er in april nog 714 per week.

Ook bij bemiddelingsbureau bij burenconflicten BeterBuren hebben ze het drukker dan ooit. Directeur Bente London kijkt er niet van op dat het aantal burenconflicten groot blijft. Ze wijst erop dat veel mensen in onzekerheid leven over hun baan. Een economische crisis en een hausse aan faillissementen zijn goede voorspellers voor meer burenruzies.

“Als je thuis komt te zitten, heb je veel meer tijd om op dingen te letten waar je normaal geen aandacht voor hebt. Ontslag brengt ook veel spanningen met zich mee, waardoor je zelf ook wel eens met een deur slaat of de muziek hard aanzet.”

Horecasluiting

London verwacht met de aanstaande ontslaggolf niet dat het aantal buren­ruzies snel zal slinken. De coronamaatregelen helpen ook niet altijd mee. Neem de vervroegde horecasluiting. “Als het café sluit, gaan mensen natuurlijk gezellig met iemand mee naar huis om nog even verder te drinken. De buurman denkt: ‘Ze houden zich niet aan de regels’. En de ander denkt: ‘Zout op met die regels’. Zo ontstaan weer nieuwe fricties.”