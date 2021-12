Lockdown? Dan maar last-minute naar Portugal. ‘We zien wel of we terug kunnen’

Bij het HealthCheckCentre in de Driehoekstraat is het druk met potentiële vakantiegangers. Beeld Marc Driessen

Het is gratis vakantie, zegt Fjodor Vriens, in de rij bij een testlocatie op de Pontanusstraat in Oost, over het nieuws dat de scholen een week eerder dicht moesten. “Hoewel, gratis niet helemaal natuurlijk, maar wel goedkoper. Vanaf volgende week zijn alle vliegtickets zeker twee keer zo duur. Toen ik hoorde dat mijn dochters niet naar school hoefden, heb ik gelijk geboekt: bijna drie weken Portugal. Daar is ook corona, maar het is er in ieder geval niet van dat deprimerende weer.”

Zoals Vriens zijn er meer: Amsterdammers die de stad op stel en sprong verlaten. Niet om te vluchten, zeggen ze zelf, maar om te profiteren van die extra vrije dagen. Vriens, zelf zzp’er, had de kerstvakantie al geblokt, maar vond reizen altijd maar gedoe. “Maar nu gaan we dus toch. De eerste week zal ik nog veel vanuit Portugal moeten werken, maar dat gaat prima.”

‘Lekker naar Israël’

Waar het bij testlocaties in de binnenstad dinsdag rustig is – zo nu en dan meldt een toerist zich op de Prins Hendrikkade, bij Covidplus op de hoek van de Prinsen- en de Leliegracht is geen bezoeker te bekennen – staan buiten het echte centrum de Amsterdammers in de rij. Bij HealthCheckCenter in de Driehoekstraat bijvoorbeeld lopen potentiële vakantievierders af en aan.

Catherine, die niet met haar achternaam genoemd wil worden, meldt zich met haar dochtertje. “Nu ze plotseling vrij is heb ik toch maar besloten twee of misschien wel drie weken Israël te boeken, dat loont de moeite. Haar vader woont daar en het weer is er een stuk beter dan hier.”

Ook een ouder echtpaar heeft zich net laten testen. Je zou ze met een beetje fantasie lockdownvluchtelingen kunnen noemen. “Hier kan je geen kant op, het is voor mijn gevoel de hele dag donker. Wij willen naar ons appartement in Spanje. Als we toch in een soort quarantaine moeten zitten, dan liever met uitzicht op de Middellandse Zee.”

Huisje in Oostenrijk

De meeste mensen laten zich testen als voorbereiding op een vliegreis, maar her en der zijn er ook Amsterdammers die met de auto op vakantie gaan. Jeroen de Vries rijdt donderdag met zijn hele familie richting Oostenrijk. “We hebben daar een huisje dat meestal verhuurd is, maar nu niet. Dus we konden een paar dagen eerder gaan. Even een beetje plezier in deze vervelende tijden. Nu maar hopen dat er geen quarantaineplicht gaat gelden.”

Amira laat zich testen omdat ze woensdag een dagje naar Antwerpen wil. “Dat mag gewoon, maar ik hoor dat ze soms aan Nederlanders een testbewijs vragen in winkels. Dan heb ik het maar gewoon.”

Opvallend: mensen willen zó graag weg dat ze zich vooral niet druk maken over de terugreis. De angst dat ze vast komen te zitten in het buitenland als Europa onverhoopt echt op slot gaat, is niet aanwezig. Vriens denkt dat het ‘zo’n vaart niet zal lopen’. Het oudere echtpaar dat naar Spanje gaat, maakt zich er ook niet druk om. “Als we niet terug kunnen, blijven we daar zolang het duurt.”

Jeroen de Vries, die dus naar Oostenrijk gaat, heeft er wel een beetje over nagedacht. “Maar wij gaan met de auto. Dan moet het gek lopen, wil je straks niet thuiskomen.”