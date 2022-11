Local Heroes bloeide even in coronatijd, maar moet nu door geldtekort stoppen

Local Heroes op de Dappermarkt, rechts oprichter Maarten Coumans. Beeld Sophie Saddington

‘We zijn op zoek naar partners en investeerders die ons willen helpen. We hebben minimaal 500.000 euro nodig om met onze bestaande investeerders op te schalen.’

Een oproep op LinkedIn trapte afgelopen week het eindspel van het oude Local Heroes af. Via Local Heroes konden, aanvankelijk alleen in Amsterdam-West, bakkers, groenteboeren, slagers, viswinkels en lokaal producerende boeren hun waar toch aan klanten aanbieden. Het bedrijf werd in 2020 versneld actief, om in de donkerste coronamaanden winkeliers te helpen die door lockdowns en coronabeperkingen in de knel kwamen.

Daarnaast wilde Local Heroes een antwoord zijn op landelijke supermarktketens en buitenlandse flitskoeriers die met hun ‘darkstores’ lokale winkeliers beconcurreren. Alleen al in groot Amsterdam sloten zich 75 winkeliers, marktkooplui en boeren aan.

Dragon's den

Local Heroes zette daarbij ‘mobiele ophaalpunten’ in, waar via web en app bestelde voedingswaar op vijf wisselende plekken afgehaald kon worden. Buiten de hoofdstad kwamen samenwerkingen met marktbakker ‘t Stoepje en in Brabant met lokale boereninitiatief Boer&NLekker van Agrifirm, met 23 lokale afhaalpunten in de regio Breda.

In april 2021 haalde Local Heroes 2 miljoen euro groeigeld op in tv-programma Dragon’s Den, bij investeerders Pieter Schoen en Michel Perridon. Ook kwam er 720.000 euro subsidie van Kansen voor West, dat in de Randstad lokale economische initiatieven steunt.

“Maar het was heel arbeids- en kostenintensief,” zegt Coumans. “We ontwikkelden tegelijkertijd de software en drie apps, voor klanten, winkels en de logistiek. En we waren ook bezig om de afhaalpunten op te zetten.” In Amsterdam ging dat nog redelijk voorspoedig. “Maar het aanvragen en regelen van vergunningen vergt nu eenmaal tijd.”

In de regio en in Brabant verliep het regelen van afhaalplekken heel wat lastiger. “Veel gemeentes kenden ons concept niet. Dat uitleggen kostte veel tijd.”

En tijd was kostbaar. Om de activiteiten rendabel te krijgen, waren snel veel klanten en veel aanbieders nodig. In coronatijd liep dat goed. Maar gebrek aan geld en te trage uitrol van afhaalpunten zorgde ervoor dat na alle coronalockdowns de groei stokte. “Het aanbod mocht ook niet te duur worden voor de klanten en de winkeliers moesten er voldoende marge aan overhouden. Maar door de trage groei dreigde de commissie te hoog te worden.”

Dienstverlener

Coumans, die eerder bij Unilever en Albert Heijn werkte, heeft nu de stekker uit het oude Local Heroes getrokken. Hij wil verder als dienstverlener aan kleine winkeliers, zodat die in een klap online actief kunnen worden zonder zelf te hoeven investeren in apps.

“We hebben de afgelopen twee jaar de IT helemaal opgezet. Klanten kunnen via de app producten bestellen van aangesloten winkeliers, desgewenst in de app afrekenen en de bestelling daarna bij hen afhalen. Maar winkeliers kunnen er ook zelf voor kiezen dat te laten bezorgen. Ik ga er vanuit dat er steeds meer lokale koeriersdiensten komen.”

“Alleen is het voor ons niet rendabel om daar een rol in te spelen. Het kost 5, 6 euro per bestelling om een pakket te bezorgen. Dat doe je niet voor een brood. En we hebben de afgelopen twee jaar geleerd dat de meeste klanten een bestelling afhalen.”

Of een doorstart lukt, moet de komende weken blijken. “We voeren gesprekken met onze bestaande investeerders en nieuwe partijen. Maar we zoeken nog naar zeker een half miljoen euro.” De nieuwe koers gaat ten koste van de 12 vaste personeelsleden. “Wij hebben die operatie stopgezet, en willen nu met een kleine club van 2 tot 3 mensen doorgaan als platform.”

De teloorgang van Local Heroes is niet uniek. Eerder gingen vergelijkbare lokale initiatieven in onder meer Haarlem, Hilversum, Purmerend en Groningen al over de kop.