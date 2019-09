Lize Korpershoek: ‘Mijn buren zijn mijn favoriete Amsterdammers’

Lize Korpershoek Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Dat is Cradam. Een fijne, functionele plek. Ik kan er werken, buiten zitten en met vrienden afspreken om te eten. En ze hebben daar het lekkerste brood van de stad.”

Mooiste brug

“De Kadoelenbrug. Het uitzicht illustreert Noord: krakkemikkige, oude huisjes en nieuwbouw. Mooie en lelijke boten. Dat contrast is helemaal mooi tijdens een zonsondergang. Maar dan is alles mooi, natuurlijk.”

De Kadoelenbrug Beeld Lin Woldendorp

Uitgaan

“Ik ga niet zoveel uit, maar als ik ga, is het Sexyland bij mij om de hoek. Elke avond neemt iemand als ‘eigenaar’ de tent over. Ik heb daar eens een playbackshow en pubquiz georganiseerd. Ik heb daar avonden beleefd, die absoluut meer memorabel zijn dan een avond in de kroeg of club.”

Dagelijkse boodschappen

“Die doe ik bij Plus De Bongerd. De eerste keer voelde alsof ik op vakantie een supermarkt binnenliep. Fris, weids opgezet met brede paden en een kopieermachine. Ik doe met plezier mee aan al die tuttige spaaracties.”

Favoriet vervoermiddel

“De pont. Daar had ik voorheen een hekel aan. Iedereen stressen en duwen. Maar nu pak ik graag de lange pont vanaf NDSM naar het centrum. Dan tune ik even uit: nieuws lezen, meditatie-app gebruiken.”

Museum

“Ik kom graag in het Kattenkabinet. Daar hangt kattenkunst. Het leukste is de giftshop. Ik ben dol op spullen met katten erop. Als je me blij wil maken met een cadeautje, ga je daarheen.”

Het Kattenkabinet Beeld Lin Woldendorp

Dit kan veel beter

“Het maaibeleid. Er wordt hier echt te rigoureus gemaaid, man. Leuk en aardig, alles netjes houden, maar het gaat slecht met de insecten. De gemeente maait niet nadenkend alles weg. Je moet het, volgens mijn buurman, in etappes doen, dan behouden dieren hun huis. Hier bij mijn woning is al het riet weggemaaid. Die eenden denken: had ik hier niet een huis?”

Beste plek om te relaxen

“Mijn tuin. Ik heb een tuinhuisje, vijvertje, moestuin, picknicktafel en plataan die dient als natuurlijke parasol. Het is heel rustgevend om ’s ochtends op te staan, de tuin in te lopen en dingen weg te knippen en recht te leggen.”

Begraafplaats

“Mijn tuin is een begraafplaats van meerdere spitsmuizen en vogeltjes. Komt door m’n katten. Vooral Dirk is echt een spitsmuizenmoordenaar. Heb je ooit een spitsmuis horen krijsen? Oorverdovend. Ik begraaf ze in een rijtje in mijn tuin. Soms leg ik een bloemetje neer.”

Kunst

“Wanneer ik bij mijn vriend ben, zie ik vanuit zijn raam de streetart van Keith Haring op de voormalige opslag van het Stedelijk Museum. Die was lang niet te zien, want er stonden platen voor. Nu is ie weer zichtbaar. Is toch tof, zo’n originele Keith Haring in je stad.”

Originele Keith Haring op de voormalige opslag van het Stedelijk Museum. Beeld Lin Woldendorp

Wil altijd nog

“Een keer naar het Anne Frank Huis. Het is gênant dat ik daar nog nooit ben geweest, ik woon al meer dan tien jaar in Amsterdam. Je kunt nu zelfs kaartjes kopen voor een tijdstip, dus je hoeft niet meer drie uur in de rij te staan. Dat was voorheen mijn excuus.”

Speciaalzaak

“4 Cats, een kattenspeciaalzaak. Als je binnenloopt, sta je eerst tussen normale dingen: kattenvoer, speelgoed. Achter in de winkel vind je fonteintjes, voermachines, spektakel. Ik draag momenteel een kattenketting die ik daar heb gekocht.”

Mooiste park

“Het is geen park maar wel mooi: het bloemenlint in Noord. Vijftien kilometer aan bloemen. Bewoners zorgen dat het netjes blijft. Ik heb me onlangs als vrijwilliger aangemeld. Dan kan ik een stukje beheren. Een soort verlengstuk van mijn tuin. En het is goed voor de insecten!”

Het bloemenlint in Noord Beeld Lin Woldendorp

Mijn kapper

“Scissorhands, in de Raamsteeg. Ellen zit daar, zij knipt mijn haar en dat doet ze goed. Ze kletst lekker, is een leuke meid, heeft tatoeages en rood haar.”

Favoriete Amsterdammer

“Alle buren in mijn gebouw. Toen ik hier kwam wonen, werd ik zo vriendelijk onthaald. Mensen kwamen hoi zeggen, dat was ik niet gewend. Mijn bovenbuurman is bioloog, we praten weleens over planten. Dan zegt hij: ‘Lize, je moet je appels plukken.’ Mijn overburen zijn rond de 80 en vertellen altijd leuke verhalen. Mijn buurvrouw Joyce komt geregeld bakabana brengen. Ik vind ze allemaal zo lief. Daarom zijn ze mijn favoriete Amsterdammers. Omdat ze van mijn huis een heel fijne plek maken.”