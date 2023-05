Live | Zaak Wittenburg: ‘Mohamed Bouchikhi was kansloos toen 4 kogels in zijn rug werden geschoten’

Een getuige heeft aan de politie en de onderzoeksrechter verteld even na de schietpartij op de kruising van de Panamalaan en de Borneolaan te hebben gereden toen een donkere auto spookrijdend kwam aanrijden. De bestuurder 'was een licht getinte man met steil haar dat onder zijn muts uit stak'. De auto stopte voor rood bij de afslag naar de Piet Heintunnel. Hij zag '2, misschien 3 mediterrane personen' in de auto met donker of zwart haar.

Om 23.37 uur meldt een getuige dat een BMW in brand staat op de Dantestraat in Venserpolder, Amsterdam-Zuidoost. Links van de BMW vinden agenten een donkere pet en een jerrycan. Een bewoner van de Dantestraat heeft de auto daar al uren voor het uitbranden zien staan, met de deuren open. Hij zegt 'twee Marokkaanse jongens' te hebben zien wegrennen.

Dna-onderzoek in de BMW leverde geen dna-profielen van de verdachten op. Op de BMW zaten kentekenplaten die niet bij het chassisnummer hoorden. Dat kenteken was geregistreerd bij buurthuis The Dock. De BMW bleek enkele weken voor de schietpartij te zijn gestolen in Houten. De politie koppelt die diefstal aan een groepje rond Bilal el H., die voor zware criminelen auto's zou hebben gestolen of laten stelen. Hij zou de kentekenplaten hebben laten maken dat op de BMW is aangetroffen. De oorspronkelijke kentekenplaten werden gevonden op het ijs van water in Amstelveen. Bilal el H., 'Donkey Kong' is verhoord en was ook verdachte in andere geruchtmakende strafzaken, waaronder de aanslag op het pand van De Telegraaf in 2018. Hij zou hebben samengewerkt met Iliass K., die inmiddels tot levenslang is veroordeeld in een strafzaak overmeerdere liquidaties en moordplannen.