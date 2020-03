Hier volgen we de veelvoudige liquidatiezaak Marengo, waarin Ridouan Taghi (1977, Beni Selman, Marokko) de onbetwiste hoofdverdachte is.



♦ Overzicht: voor deze zaken staat Taghi terecht

♦ Lees terug: dit moet je weten over Taghi

♦ Download onze app en ontvang een bericht bij de belangrijkste updates

Ridouan Taghi. Beeld Sjoukje Bierma