Live: Zaak schietpartij Wittenburg | Zus van Mohamed Bouchikhi: ‘Sta op en heb het lef te zeggen dat jullie het hebben gedaan’

De 3 jaar oudere broer van Mohamed: "Ik heb lang getwijfeld of ik wat zou zeggen. Wat ga ik zeggen? Het voelt zo zinloos. Het liefst zou ik de zaal uitrennen, weg van deze afschuwelijke strafzaak. Mohamed is vermoord. De rillen lopen nog altijd over mijn rug als ik dat zeg. De verbijstering is nog net zo groot als toen. Het is verleidelijk weg te zakken in gevoelens van haat en wrok, maar ik weet dat het mij niets gaat brengen. Ik weet dat het me dood maakt. Dat wil ik niet."

"Ik wil mijn leven zo mooi en liefdevol mogelijk leven, maar hoe doe je dat als je dierbare broertje op zo'n koelbloedige en laffe manier is vermoord? Voor mijn ouders is dit een onmogelijke opgave. Voor mijn zus en mij ook. Er is een pikzwarte nacht aangebroken die niet meer zal vertrekken."

"Wij zijn moslims, ik geloof in het hiernamaals. Als je tijd is gekomen, keer je terug naar God. Dat besef geeft mij kracht in het goede te blijven geloven, en het goede te willen doen. Mijn geloof geeft me ook de kracht te blijven geloven in gerechtigheid. Het recht zal hoe dan ook zegevieren. Hoe dat er uit zou moeten zien? Ik zou het echt niet weten. Dat is aan God. Hij zal bepalen wat tegenover deze misdaad moet staan."

"Ik zal nog even vertellen hoe wij de dag van Mohameds overlijden hebben meegemaakt. Ik heb hem zelf die dag afgezet bij het buurthuis waar hij stage zou lopen. Hij was vooral bezig met school. Daarover ging ook ons laatste gesprek. Hij stapte uit, zei mij gedag en liep vrolijk het buurthuis binnen. Ik zou hem daarna nog één keer zien. Dat is in het mortuarium geworden. Ik kan niet onder woorden brengen wat ik daar heb gezien. Ik heb zijn vermoorde lichaam gewassen. Ik heb voor hem gebeden en uren naast hem gezeten. Heb in een kille ziekenhuiskamer afscheid moeten nemen door deze zinloze en meedogenloze daad van geweld."