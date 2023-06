Live | Van der Horst overleeft motie van afkeuring, debat is voorbij

Meer dan tien uur na de start is het spoeddebat over de knip in de Weesperstraat voorbij. De motie van afkeuring over het onjuist informeren van de gemeenteraad over de problemen van de hulpdiensten bij de knip, haalde met de tien stemmen van FvD, VVD, Denk (waar fractievoorzitter Sheher Khan afwezig was), JA21 en CDA niet de benodigde meerderheid.

Daarmee eindigt ook dit liveblog. Het debat leidde tot een eerste kras op het cv van wethouder Van der Horst, die zal hopen dat er de komende weken geen nieuwe incidenten plaatsvinden. Mocht een ambulance of brandweer wederom vertraging oplopen, dan kan het zomaar het einde van de proef betekenen. Van der Horst neemt ook het risico dat als er wel een catastrofaal incident is, dit grote politieke gevolgen kan hebben.



Mocht alles goed gaan, dan wordt tijdens de laatste twee weken van de proef halverwege juli onderzocht hoe succesvol deze is geweest. In het najaar moet de gemeenteraad geïnformeerd worden over de resultaten en moet besloten worden of er in de toekomst een definitieve knip komt.