Live: Stemlokalen open voor Statenverkiezingen

CDA heeft meeste kandidaten

Het CDA heeft de meeste kandidaten bij de Provinciale Statenverkiezingen. D66 en GroenLinks delen de tweede plaats. De SP was bij de vorige verkiezingen tweede, maar is nu naar een zesde plaats gezakt.



Het CDA heeft in totaal 549 kandidaten. Dat zijn er drie minder dan vier jaar geleden. D66 en GroenLinks hebben beide 529 kandidaten. Vier jaar geleden had D66 er 469 en GroenLinks 448. PvdA heeft 480 kandidaten. Vier jaar geleden waren dat er 419.



Forum voor Democratie en Denk doen voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen. De partij van Thierry Baudet heeft 159 mensen op de stembiljetten staan. Voor Denk zijn 144 mensen kandidaat, van wie vijftig op de lijst staan in Zuid-Holland.



Aan de provinciale verkiezingen doen ook partijen mee die zich op hun eigen provincie richten, zoals de Fryske Nasjonale Partij, de Onafhankelijke Partij Drenthe en de Partij voor Zeeland. Die partijen hebben bij elkaar 422 kandidaten. Daarnaast zijn er vijf regionale partijen die opkomen voor ouderen, zoals Senioren Brabant, de Ouderenpartij Noord-Holland en OPA in Flevoland. Die hebben bij elkaar tachtig kandidaten.



Als alle niet-landelijke partijen bij elkaar worden opgeteld, hebben zij 617 kandidaten. Daarmee zouden zij de grootste van Nederland zijn.



In totaal zijn er ruim 5000 kandidaten. Vier jaar geleden waren dat er 4600.