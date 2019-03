Live: Opkomst Amsterdam 9,3 procent

Opkomst Amsterdam 9,3 procent

De opkomst bij de verkiezingen in Amsterdam lag om 13.00 uur op 9,3 procent. Dat is iets lager dan de opkomst van 9,7 procent vier jaar geleden rond dit tijdstip.



Van de grote Nederlandse gemeenten was de opkomst tot nu toe het hoogste in Utrecht met 18 procent.



In Eindhoven ligt het opkomstpercentage voor de Statenverkiezingen op 15,9 procent. In Den Haag heeft 15,8 procent van de stemgerechtigden al hun keuze gemaakt en in Rotterdam is de opkomst tot nu toe 14,3 procent.



De animo voor de waterschapsverkiezingen lag in alle gemeenten iets lager, is te zien op de website opkomstenuitslag.nl.



De stemlokalen gaan om 21.00 uur dicht.