In de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten reageren de drie officieren van justitie op de vele zware verwijten die advocaten het OM op 27 augustus maakten. Paul Vugts houdt je in dit liveblog op de hoogte vanuit de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.