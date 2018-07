Alles over de opening van de Noord/Zuidlijn

Bus 32

Hetty (60) (links) en Jenny (62) werken in Noord. Waar ze voorheen tien minuten in de bus moesten zitten, zijn ze nu met nog geen vier minuten op Station Noorderpark. Toch vinden ze het geen vooruitgang. “Ik kom uit Rotterdam,” zegt Jenny. “Eerst stapte ik uit de trein en kon ik zo de bus in. Nu moet ik verder lopen voor de metro. En vanaf het station in Noord is het ook verder lopen naar mijn werk. Dus of het écht sneller is, dat weet ik niet hoor.”



Ook Hetty, die uit Amstelveen komt is niet blij met deze zogenoemde vooruitgang. “Maar we hebben geen keuze meer. Bus 32 rijdt niet meer.”