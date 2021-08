Liveblog Eris

Live | Moordbende Caloh Wagoh: ‘We verkopen niets aan vijanden, alleen de dood’

Het grootste Nederlandse liquidatieproces ooit, Eris, gaat vandaag inhoudelijk van start in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ in Osdorp. Het proces draait om het moordcommando van ‘president’ Delano R., alias ‘Keylow’, van motorbende Caloh Wagoh. 19 verdachten staan terecht voor vijf liquidaties, elf moordplannen en verschillende andere misdrijven. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.