Live: Het eerste weekend van de Noord/Zuidlijn

De allereerste échte rit

Stipt om 7.30 uur trekt bestuurder Danny Tuinhout metro 52 in gang. De dag ervoor reed hij ook al verschillende malen met duizenden reizigers en geïnteresseerden van Noord naar Zuid en terug, maar dat was vanwege de feestelijke opening. "Vandaag is het echt. We moeten volgens dienstregeling rijden, nu moet alles kloppen."



'Gezonde spanning', noemt Tuinhout het. Want hij rijdt al jaren op metro's door de stad. Maar vanmorgen was ie even eerder wakker. "Ik ben extra vroeg naar mijn werk gegaan en heb de metro ruim van tevoren klaargezet. Je kan je tijdens zo'n allereerste échte rit niet veroorloven dat er opeens iets niet werkt. Maar het was niet nodig: alles verliep vlekkeloos."



Aan boord zijn niet alleen de mensen die gewoon naar hun werk moeten. Lorenzo bijvoorbeeld is 'supervroeg' opgestaan om op CS deze eerste rit mee te maken. "Ik ben altijd al een railfanaat geweest. Vandaag ga ik met een paar maten de hele dag in het openbaar vervoer zitten. Natuurlijk moeten we vanmiddag ook nog met de 19, de nieuwe tram. Dit wordt echt genieten."



